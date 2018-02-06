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НБА: результаты матчей 6 февраля Семь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Сакраменто" - "Чикаго" - 104:98 (9:28, 32:27, 36:34, 27:19)

СК: Богданович - 15, Хилл - 14

ЧБ: Лавин - 27, Холидэй - 20 "Клипперс" - "Даллас" - 104:101 (32:28, 26:27, 20:27, 26:19)

ЛК: Галлинари - 28, Харрис Т. - 19

ДМ: Мэттьюз - 23, Харрис Д. - 16 "Детройт" - "Портленд" - 111:91 (22:20, 27:23, 30:24, 32:24)

ДП: Гриффин - 21, Драммонд - 17+17 подборов

ПТ: Лиллард - 20, Маккалум - 14 "Индиана" - "Вашингтон" - 102:111 (23:28, 26:30, 25:28, 28:25)

ИП: Богданович - 29, Янг - 17

ВУ: Бил - 21, Обри - 15 "Майами" - "Орландо" - 109:111 (35:26, 25:33, 27:34, 22:18)

МХ: Ричардсон - 20, Уайтсайд - 19+14 подборов

ОМ: Хезоня - 20, Аугустин, Симмонс - по 16 "Нью-Орлеан" - "Юта" - 109:133 (23:34, 41:36, 22:29, 23:34)

НП: Холидэй - 28, Рондо - 18

ЮД: Худ - 30, Рубио - 20+11 передач, Гобер - 19+10 подборов "Денвер" - "Шарлотт" - 121:104 (36:25, 27:37, 34:22, 24:20)

ДН: Харрис Г. - 27, Бартон, Мюррэй - по 18, Йокич - 15+16 подборов

ШХ: Уокер - 20, Ховард - 19

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