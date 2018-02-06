НБА: результаты матчей 6 февраля
Семь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.
"Сакраменто" - "Чикаго" - 104:98 (9:28, 32:27, 36:34, 27:19)
СК: Богданович - 15, Хилл - 14
ЧБ: Лавин - 27, Холидэй - 20
"Клипперс" - "Даллас" - 104:101 (32:28, 26:27, 20:27, 26:19)
ЛК: Галлинари - 28, Харрис Т. - 19
ДМ: Мэттьюз - 23, Харрис Д. - 16
"Детройт" - "Портленд" - 111:91 (22:20, 27:23, 30:24, 32:24)
ДП: Гриффин - 21, Драммонд - 17+17 подборов
ПТ: Лиллард - 20, Маккалум - 14
"Индиана" - "Вашингтон" - 102:111 (23:28, 26:30, 25:28, 28:25)
ИП: Богданович - 29, Янг - 17
ВУ: Бил - 21, Обри - 15
"Майами" - "Орландо" - 109:111 (35:26, 25:33, 27:34, 22:18)
МХ: Ричардсон - 20, Уайтсайд - 19+14 подборов
ОМ: Хезоня - 20, Аугустин, Симмонс - по 16
"Нью-Орлеан" - "Юта" - 109:133 (23:34, 41:36, 22:29, 23:34)
НП: Холидэй - 28, Рондо - 18
ЮД: Худ - 30, Рубио - 20+11 передач, Гобер - 19+10 подборов
"Денвер" - "Шарлотт" - 121:104 (36:25, 27:37, 34:22, 24:20)
ДН: Харрис Г. - 27, Бартон, Мюррэй - по 18, Йокич - 15+16 подборов
ШХ: Уокер - 20, Ховард - 19
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