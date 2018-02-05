Демьяненко - кандидат на пост главы Киевской городской федерации футбола

Легенда «Динамо» Анатолий Демьяненко будет участвовать в выборах главы Киевской городской федерации футбола.
 
«Если откровенно, это решение далось мне непросто. Все же более привычная для меня роль - быть тренером.
Фото Демьяненко - кандидат на пост главы Киевской городской федерации футбола
Анатолий Демьяненко. Фото: fcdynamo.kiev.ua
 
Но получив предложение баллотироваться на выборах главы Киевской городской федерации футбола и взвесив все «за» и «против», я решил согласиться», - заявил Демьяненко.
 
Также кандидатами на пост главы КГФФ являются Владислав Ващук и Сергей Харченко, которые были одними из инициаторов создания этой общественной организации.
 
Выборы пройдут 16 февраля на НСК «Олимпийский».
 


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