Демьяненко - кандидат на пост главы Киевской городской федерации футбола

Легенда «Динамо» Анатолий Демьяненко будет участвовать в выборах главы Киевской городской федерации футбола.

«Если откровенно, это решение далось мне непросто. Все же более привычная для меня роль - быть тренером.

Анатолий Демьяненко. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Но получив предложение баллотироваться на выборах главы Киевской городской федерации футбола и взвесив все «за» и «против», я решил согласиться», - заявил Демьяненко.

Также кандидатами на пост главы КГФФ являются Владислав Ващук и Сергей Харченко, которые были одними из инициаторов создания этой общественной организации.

Выборы пройдут 16 февраля на НСК «Олимпийский».