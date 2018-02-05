Хоккейную сборную Кореи разделяет языковой барьер
Хоккеистки объединенной команды Южной Кореи и КНДР, которые примут участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, разделены друг с другом серьезным языковым барьером. Канадский тренер Сара Мюррей использует термины на английском языке, что должно было сблизить представителей обеих стран, однако столкнулись с проблемами.
"В языке, который используется в КНДР, некоторые слова не переводятся на английский. Все совершенно разное. Мы сделали что-то вроде словаря-разговорника - английский, корейский и язык КНДР", - призналась Мюррей.
Хоккеистки двух стран вместе тренируются последние недели, и тренерский штаб ввел использование специальных словарей, состоящий из нескольких страниц. Они должны будут помочь спортсменкам лучше понять друг друга во время игр и тренировок.
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Спорт
05.02.2018 20:47