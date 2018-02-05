Кейн ответил: Я не симулянт. Футбол

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн ожидаемо отверг обвинения Вирджила ван Дайка в том, что он симулировал в моменте с назначением пенальти в конце матча с "Ливерпулем", который завершился вничью - 2:2.

Защитник считает, что бомбардир упал слишком легко при первом пенальти, который Кейн не реализовал. А через несколько минут забил второй спорный пенальти в компенсированное время, который принес лондонской команде ничью.

"Вратарь Кариус плассировался и помешал мне. Я игрок, и не буду убегать, потому что это футбол. Несомненно, был контакт, а затем я упал", - сказал Кейн, который также присоединился к Морисио Почетино, похвалив судей за их работу.

"Я думаю, что линейный арбитр показал жесткий характер, чтобы назначить второй пенальти, так как о первом было много споров, поэтому он смог принять решение - это было огромное значение. Пенальти определенно там был", - добавил нападающий, который забил уже сто мячей в Премьер-лиге и уже думает о следующей сотне.

"Это должна быть моя цель, и я надеюсь, что на этот раз я буду забивать их быстрее, чем сейчас", - заявил бомбардир, которому на первую сотню понадобилось 141 матч.