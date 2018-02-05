Берлускони критикует Гаттузо за оборонительную схему Милана. Футбол

Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони раскритиковал нынешнего тренера "россонери" Дженнаро Гаттузо. Берлускони недоволен схемой игры команды с одним нападающим.

"Мне не нравится эта тактика, которой "Милан" придерживается в предыдущем и нынешнем сезонах. Команда играет только с одним нападающим, которому удается нанести всего один или два удара по воротам за весь матч. В свое время тренер Вуядин Бошков пояснил, что для того, чтобы забивать голы необходимо почаще бить по воротам. Гаттузо должен послушать эти слова", - заявил Берлускони в интервью итальянскому национальному каналу RAI.

Берлускони часто критикует руководство "Милана", но до последнего времени публично не выражал свое недовольство работой Гаттузо. Медиа-магнат продал клуб в апреле 2017 года и выждал несколько месяцев, прежде чем начать словесные атаки. Почти все его публичные выступления не обходятся без обсуждения процессов, происходящих на "Сан-Сиро".

Хотя еще несколько недель назад 80-летний экс-премьер-министр Италии, проживающий сейчас в США, признавался, что больше не следит за играми "Милана", "потому что их стиль игры противоречит всем моим принципам футбола, благодаря которым я стал самым успешным президентом в их истории".

На данный момент "Милан" идет на восьмом месте в чемпионате Италии, на десять очков отставая от зоны Лиги чемпионов, а также вышел в полуфинал Кубка Италии и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"
Марадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. ФутболМарадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. Футбол
Малкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствиеМалкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствие
"Динамо" подписало защитника сборной Перу"Динамо" подписало защитника сборной Перу
Это надо видеть: трехочковый с 25-ти метров за секунду до концаЭто надо видеть: трехочковый с 25-ти метров за секунду до конца
Блок рекламы


Похожие новости
Ди Бьяджо временно станет тренером сборной Италии. ФутболДи Бьяджо временно станет тренером сборной Италии. Футбол
Adidas изготовил официальный мяч для финала Лиги чемпионов 2018. ФутболAdidas изготовил официальный мяч для финала Лиги чемпионов 2018. Футбол
УЕФА отреагировал на продажу медали "Шахтера" за победу в Кубке УЕФА. ФутболУЕФА отреагировал на продажу медали "Шахтера" за победу в Кубке УЕФА. Футбол
Антонио Конте: Летом Челси купит еще 2-3 футболистовАнтонио Конте: Летом Челси купит еще 2-3 футболистов
Симеоне: Нашего игрока должны убить, чтобы судья указал на точку. ФутболСимеоне: Нашего игрока должны убить, чтобы судья указал на точку. Футбол
Эрнесто Вальверде: Понимали, что нас ждет сложный матч. ФутболЭрнесто Вальверде: Понимали, что нас ждет сложный матч. Футбол
Черноморец подписал четверых новичков. ФутболЧерноморец подписал четверых новичков. Футбол
Михайленко: Никаких изменений в тактике у Днепра-1 не будет. ФутболМихайленко: Никаких изменений в тактике у Днепра-1 не будет. Футбол
Пике: Фанаты Эспаньола долгое время оскорбляли меня и мою семью. ФутболПике: Фанаты Эспаньола долгое время оскорбляли меня и мою семью. Футбол
Динамо - Академия Пушкаша - 2:3: Обзор матча. ФутболДинамо - Академия Пушкаша - 2:3: Обзор матча. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости