Берлускони критикует Гаттузо за оборонительную схему Милана. Футбол

Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони раскритиковал нынешнего тренера "россонери" Дженнаро Гаттузо. Берлускони недоволен схемой игры команды с одним нападающим.

"Мне не нравится эта тактика, которой "Милан" придерживается в предыдущем и нынешнем сезонах. Команда играет только с одним нападающим, которому удается нанести всего один или два удара по воротам за весь матч. В свое время тренер Вуядин Бошков пояснил, что для того, чтобы забивать голы необходимо почаще бить по воротам. Гаттузо должен послушать эти слова", - заявил Берлускони в интервью итальянскому национальному каналу RAI.

Берлускони часто критикует руководство "Милана", но до последнего времени публично не выражал свое недовольство работой Гаттузо. Медиа-магнат продал клуб в апреле 2017 года и выждал несколько месяцев, прежде чем начать словесные атаки. Почти все его публичные выступления не обходятся без обсуждения процессов, происходящих на "Сан-Сиро".

Хотя еще несколько недель назад 80-летний экс-премьер-министр Италии, проживающий сейчас в США , признавался, что больше не следит за играми "Милана", "потому что их стиль игры противоречит всем моим принципам футбола, благодаря которым я стал самым успешным президентом в их истории".

На данный момент "Милан" идет на восьмом месте в чемпионате Италии, на десять очков отставая от зоны Лиги чемпионов, а также вышел в полуфинал Кубка Италии и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.