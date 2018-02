СМИ: во вторник Куман станет тренером сборной Нидерландов

По информации нескольких голландских изданий, в том числе Национального агентства новостей ANP, Рональд Куман будет назначен во вторник в качестве главного тренера сборной Нидерландов.

Куман сменит на этом посту Дика Адвоката, который не смог классифицироваться вместе с командой на чемпионат мира в РоSSии.

Как сообщается, 54-летний специалист подпишет контракт на два года с опционом продления еще на одну отборочную компанию к чемпионату мира 2022.

Бывший защитник национальный команды Куман начал тренерскую карьеру в 2000 году в "Витессе" из Арнхема, а затем работал в "Аяксе", "Бенфике", ПСВ Эйндховен, "Валенсии", "Фейеноорде", "Саутгемптоне" и "Эвертоне", из которого его уволили в октябре прошлого года.