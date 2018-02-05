СМИ: во вторник Куман станет тренером сборной Нидерландов

По информации нескольких голландских изданий, в том числе Национального агентства новостей ANP, Рональд Куман будет назначен во вторник в качестве главного тренера сборной Нидерландов.

Куман сменит на этом посту Дика Адвоката, который не смог классифицироваться вместе с командой на чемпионат мира в РоSSии.

Как сообщается, 54-летний специалист подпишет контракт на два года с опционом продления еще на одну отборочную компанию к чемпионату мира 2022.

Бывший защитник национальный команды Куман начал тренерскую карьеру в 2000 году в "Витессе" из Арнхема, а затем работал в "Аяксе", "Бенфике", ПСВ Эйндховен, "Валенсии", "Фейеноорде", "Саутгемптоне" и "Эвертоне", из которого его уволили в октябре прошлого года.

Sky sources: Former @Everton + @SouthamptonFC boss Ronald Koeman to be named Netherlands head coach on Tuesday. #SSN pic.twitter.com/kAnSx3Faxh

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 5 февраля 2018 г.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"
Марадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. ФутболМарадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. Футбол
Малкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствиеМалкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствие
"Динамо" подписало защитника сборной Перу"Динамо" подписало защитника сборной Перу
Это надо видеть: трехочковый с 25-ти метров за секунду до концаЭто надо видеть: трехочковый с 25-ти метров за секунду до конца
Блок рекламы


Похожие новости
Ди Бьяджо временно станет тренером сборной Италии. ФутболДи Бьяджо временно станет тренером сборной Италии. Футбол
Новым тренером Депортиво станет Кларенс ЗеедорфНовым тренером Депортиво станет Кларенс Зеедорф
Защитник сборной Нидерландов уехал в Канаду. ФутболЗащитник сборной Нидерландов уехал в Канаду. Футбол
В объединенной сборной Кореи 12 хоккеисток из КНДРВ объединенной сборной Кореи 12 хоккеисток из КНДР
"Динамо" подписало защитника сборной Перу"Динамо" подписало защитника сборной Перу
Бьорндален будет в Пхенчхане, но в составе сборной БелоруссииБьорндален будет в Пхенчхане, но в составе сборной Белоруссии
Тренер сборной Украины: Усику рано идти в супертяжиТренер сборной Украины: Усику рано идти в супертяжи
Британский журналист предложил президенту США стать тренером "Арсенала". ФутболБританский журналист предложил президенту США стать тренером "Арсенала". Футбол
Жданов: хотя бы одна медаль на Олимпиаде будет успехом для нашей сборнойЖданов: хотя бы одна медаль на Олимпиаде будет успехом для нашей сборной
Трагедия в хоккейной сборной США за несколько дней до ОлимпиадыТрагедия в хоккейной сборной США за несколько дней до Олимпиады
Последние новости
Подгружаем последние новости