Донбасс - Белый Барс - 2:1: Обзор встречи

Очередное противостояние "Донбасса" и "Белого Барса" в чемпионате УХЛ продолжилось, причем продолжилось так же динамично, как и предыдущая встреча, которая завершилась победой дончан 7:3.

"Донбасс" - "Белый Барс" - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 Новиков (Коваленко), 10:54, 2:0 Лялька (буллит), 23:18, 3:0 Бондаренко (Тимченко, Ромащенко - больш.), 46:18.

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой - Мазур - Коренчук (А), Александров - Матвиенко; Лялька (А) - Захаров (К) - Костиков, Шпак - Игнатенко; Новиков - Коваленко - Денискин, Григорьев - Фирсов; Мостовой - Свищев - Ворона, Ордынский - Жовнир.

Белый Барс: Люльчук (Качула); Панов - Ромащенко (К) - Тимченко (А), Логач - Табашник; Бондаренко - Даниленко - Лесников, Васильев - Ядловский (А); Дурдыев - Разумов - Печерских, Гриценко - Герцик; Савченко - Гуменюк - Ромахин, Воронин - Грицюк.


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