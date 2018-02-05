Ди Бьяджо временно станет тренером сборной Италии. Футбол

Известный в прошлом полузащитник "Ромы" и "Интера" Луиджи ди Бьяджо будет исполнять обязанности главного тренера сборной Италии в двух ближайших товарищеских матчах команды, сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола.

"Скуадра Адзурра" проведет спарринг с аргентинцами 23 марта в Манчестере. Со сборной Англии итальянцы сыграют 27 марта в Лондоне. При этом в FIGC не уточняют, может ли Ди Бьяджо возглавить сборную на постоянной основе.

В ноябре прошлого года Джампьеро Вентура был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Италии. Как известно, итальянская команда не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата мира впервые с 1958 года.

46-летний Ди Бьяджо с лета 2013 года возглавляет молодежную сборную Италии (до 21 года). За сборную Италии полузащитник провел 32 матча и забил два гола.




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