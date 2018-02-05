Энтони Джошуа: Владимир Кличко вдохновлял меня
Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа в супертяжелом весе, которому 31 марта в Кардиффе предстоит встретиться в ринге с обладателем титула WBO в дивизионе Джозефом Паркером, рассказал, кто был для него примером в спорте и в жизни.
По словам Джошуа, он всегда старался наследовать Владимира Кличко. "Я всегда оцениваю людей, которые встречались на моем жизненном пути, и стараюсь что-то взять от каждого из них. Я восхищался и вдохновлялся Владимиром Кличко, - отметил Джошуа в комментарии Оbserver. – Причем, не только с точки зрения его достижений в ринге и уровне боксерского мастерства, но и учитывая то, как он справляется с внешними обстоятельствами".
Ранее, напомним, роSSийский боксер супертяжеловес Александр Поветкин считает своей главной целью бой против Энтони Джошуа.
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Спорт
05.02.2018 17:29