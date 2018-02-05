Хижняк назван лучшим боксером-любителем мира-2017

AIBA назвала украинца лучшим боксером-аматором мира-2017 вне зависимости от весовых категорий

Хижняк назван лучшим боксером-любителем мира-2017
Александр Хижняк в Сочи
Фото: fbu.org.ua

3 февраля во время Всемирного боксерского форума в Сочи, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) назвала 22-летнего полтавчанина Александра Хижняка лучшим боксером-любителем мира-2017 вне зависимости от весовых категорий.

Напомним, в прошлом году, выступая в категории до 75 кг, Хижняк выиграл все главные турниры года - чемпионаты мира и Европы, а также молодежный континентальный (U-22).

При этом на июньском европейском форуме в Харькове и сентябрьском мировом в Гамбурге Александр за его очень яркий победный стиль ведения поединков был награжден еще и трофеями лучшему боксеру вне зависимости от весовых категорий. Также по версии Министерства молодежи и спорта Украины Хижняк назван лучшим спортсменом нашей страны в 2017 году.

Кроме того, полтавчанин вписал свое имя в «Книгу рекордов Украины», как боксер, который в течение 330-ти дней стал победителем шести подряд турниров высшего международного и национального ранга.

Следует отметить, что Хижняк стал вторым украинским боксером, получившим награду AIBA Awards. До этого, в 2011-м, ее обладателем был Александр Усик.


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