УЕФА отреагировал на продажу медали "Шахтера" за победу в Кубке УЕФА. Футбол
Всё имеет свою цену
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал информацию о том, что через интернет продают медаль, врученную за победу «Шахтера» в Кубке УЕФА-2008/09.
- Это частное дело, - ответили "Спорт-Экспресс"в УЕФА.
По информации «Спорт-Экспресс в Украине», несколько дней назад на одном из интернет-сайтов выставили на продажу медаль за победу «Шахтера» над бременским «Вердером» (2:1) в финале Кубке УЕФА в сезоне-2008/09.
Запрашиваемая цена составляла 260 тыс. гривен (около 9,5 тыс. долларов).
Такие награды вручались игрокам и тренерам донецкой команды, а также сотрудникам клуба.
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