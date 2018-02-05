УЕФА отреагировал на продажу медали "Шахтера" за победу в Кубке УЕФА. Футбол

Всё имеет свою цену

медаль за победу в Кубке УЕФА Фото: OLX.ua

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал информацию о том, что через интернет продают медаль, врученную за победу «Шахтера» в Кубке УЕФА-2008/09.

- Это частное дело, - ответили "Спорт-Экспресс"в УЕФА .

По информации «Спорт-Экспресс в Украине», несколько дней назад на одном из интернет-сайтов выставили на продажу медаль за победу «Шахтера» над бременским «Вердером» (2:1) в финале Кубке УЕФА в сезоне-2008/09.

Запрашиваемая цена составляла 260 тыс. гривен (около 9,5 тыс. долларов).

Такие награды вручались игрокам и тренерам донецкой команды, а также сотрудникам клуба.