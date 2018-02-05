Ватикан впервые официально пригласили на открытие Олимпиады

Международный олимпийский комитет впервые в истории официально пригласил делегацию Ватикана принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане 9 февраля 2018 года.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Радио Ватикана.

Отмечается, что представительство Святого престола, возглавляемое замсекретаря папского совета по делам культуры Мелькором Санчесом де-Тока, также примет участие в качестве наблюдателя в олимпийской сессии — ежегодном общем собрании членов МОК, которое пройдет 5-7 февраля 2018-го.

Санчес де-Тока в комментарии порталу Vatican News назвал это событие «плодом терпеливой работы, развития отношений с МОК».

«Мы уже получали приглашение (на церемонию открытия Олимпийских игр — ред.), но это было приглашение в качестве гостя, едва ли не личное, на церемонию в Рио-де-Жанейро (в 2016 году — ред.), но на этот раз приглашение было направлено официально Святому престолу», — отметил представитель Ватикана.

17 января 2018 года сообщалось, что Северная и Южная Кореи откроют зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане под одним флагом.