Ватикан впервые официально пригласили на открытие Олимпиады

olympics

Международный олимпийский комитет впервые в истории официально пригласил делегацию Ватикана принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане 9 февраля 2018 года.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Радио Ватикана.

Отмечается, что представительство Святого престола, возглавляемое замсекретаря папского совета по делам культуры Мелькором Санчесом де-Тока, также примет участие в качестве наблюдателя в олимпийской сессии — ежегодном общем собрании членов МОК, которое пройдет 5-7 февраля 2018-го.

Санчес де-Тока в комментарии порталу Vatican News назвал это событие «плодом терпеливой работы, развития отношений с МОК».

«Мы уже получали приглашение (на церемонию открытия Олимпийских игр — ред.), но это было приглашение в качестве гостя, едва ли не личное, на церемонию в Рио-де-Жанейро (в 2016 году — ред.), но на этот раз приглашение было направлено официально Святому престолу», — отметил представитель Ватикана.

17 января 2018 года сообщалось, что Северная и Южная Кореи откроют зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане под одним флагом.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"
Марадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. ФутболМарадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. Футбол
Малкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствиеМалкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствие
"Динамо" подписало защитника сборной Перу"Динамо" подписало защитника сборной Перу
Это надо видеть: трехочковый с 25-ти метров за секунду до концаЭто надо видеть: трехочковый с 25-ти метров за секунду до конца
Блок рекламы


Похожие новости
МОК может исключить бокс из программы Олимпиады-2020МОК может исключить бокс из программы Олимпиады-2020
В Украине впервые откроют фан-зону зимней ОлимпиадыВ Украине впервые откроют фан-зону зимней Олимпиады
МОК отказал Reuters в доступе на церемонию открытия зимней Олимпиады-2018МОК отказал Reuters в доступе на церемонию открытия зимней Олимпиады-2018
"Милан" обыграл "Лацио" и впервые в сезоне победил в трех матчах подряд"Милан" обыграл "Лацио" и впервые в сезоне победил в трех матчах подряд
Мужская сборная Испании впервые стала чемпионом Европы по гандболуМужская сборная Испании впервые стала чемпионом Европы по гандболу
МХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное времяМХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное время
Официально: Алексис Санчес перешел в МЮ, Генрих Мхитарян - в Арсенал. ФутболОфициально: Алексис Санчес перешел в МЮ, Генрих Мхитарян - в Арсенал. Футбол
Трагедия в хоккейной сборной США за несколько дней до ОлимпиадыТрагедия в хоккейной сборной США за несколько дней до Олимпиады
Свитолина впервые пробилась в четвертьфинал Australian OpenСвитолина впервые пробилась в четвертьфинал Australian Open
Свитолина впервые в карьере вышла в 1/8 финала AusOpen, обыграв КостюкСвитолина впервые в карьере вышла в 1/8 финала AusOpen, обыграв Костюк
Последние новости
Подгружаем последние новости