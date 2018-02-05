Украинка поднялась на 58 позиций в рейтинге WTA
Перспективная украинская теннисистка Марта Костюк переместилась с 216 на 158-ю позицию в обновленном сегодня рейтинге WTA.
На прошлой неделе Костюк выиграла второй взрослый турнир в своей карьере. 15-летняя киевлянка одержала победу на соревнованиях ITF в австралийском Берни. Марта в двух сетах разобралась со 109-й ракеткой мира Викторией Голубич из Швейцарии: 6:4, 6:3. Поединок продлился 1 час и 7 минут.
Напомним, что своей первый трофей Марта выиграла весной 2017 года в венгерском Дунакеси.
Отметим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой третью строчку в рейтинге, а другая украинская теннисистка Леся Цуренко - 40-ю строчку. Катерина Бондаренко занимает 80-е место, а Ангелина Калинина - 159-е.
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