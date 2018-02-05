Юниорский чемпионат Европы: Медальный прорыв Цымбала

После первых двух дней соревнований юниорского чемпионата Европы, который завершился в словенской Поклюке, надежды на медали украинцев, откровенно говоря, были минимальными.
 
Фото Юниорский чемпионат Европы: Медальный прорыв Цымбала
В Поклюке Богдан ЦЫМБАЛ дважды подримался на пьедестал. Фото: biathlon.com.ua
Однако Богдан Цымбал несколько неожиданно опроверг этот пессимизм, выдав две гонки как с весьма приличными личными техническими показателями, так и результатами.
 
Сначала Цымбалу удалась безупречная стрельба в спринте, что обеспечило ему завоевание бронзовой награды и неплохой расклад перед гонкой преследования, где от лидера его отделяло всего 13 секунд.
 
А далее, собственно, как раз в персьюте, Богдан умудрился приплюсовать к своей почетной бронзе еще более почетное серебро. Причем с победителем - россиянином Игорем Малиновским - он достойно сражался до самого финиша, и как знать, чем бы все завершилось, будь дистанция метров на 100-150 длиннее… 
 
А вот украинские девушки, вопреки ожиданиям, откровенно разочаровали. Прежде всего, титулованные в своем возрастном уровне Кристина Дмитренко и Анна Кривонос. Увы, но ни одну гонку они не провели так, чтобы реально претендовать на призовые места.
 
Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине
 
ПОКЛЮКА (Словения). Юниорский чемпионат Европы. 3 февраля. Юниоры. Спринт. 10 км. 1. Малиновский - 30.10,0 (0+1). 2. Халили (оба - РоSSия) - 3,7 (0+1). 3. ЦЫМБАЛ - 13,0 (0+0)… 35. КОШОВЕЦ - 2.53,0 (2+0)… 39. БРИГАДИР - 3.05,9 (3+0)… 45. ПОНОМАРЕНКО - 3.28,6 (1+0)… 48. ТЕЛЕНЬ - 3.30,5 (1+2)… 64. РОМАНЧИЧ (все - Украина) - 4.22,9 (0+4).
 
Юниорки. Спринт. 7,5 км. 1. Васнецова - 25.12,2 (0+1). 2. Шевнина (обе - РоSSия) - 20,9 (0+1). 3. Шово (Франция) - 38,6 (1+1)… 13. КРИВОНОС - 1.52,7 (0+2)… 23. К.ДМИТРЕНКО - 2.30,0 (0+0)… 34. КИПЯЧЕНКОВА - 3.07,0 (1+2)… 40. В.ДМИТРЕНКО - 3.14,4 (1+1)… 60. КОВАЛЕНКО - 4.17,2 (1+3)… 72. БРЫКАЙЛО (все - Украина) - 5.44,6 (2+0).
 
4 февраля. Юниоры. Гонка преследования. 12,5 км. 1. Малиновский - 35.41,0 (0+1+1+1). 2. ЦЫМБАЛ - 1,8 (0+0+1+0). 3. Боттоне (Франция) - 8,6 (0+0+0+2)… 25. КОШОВЕЦ - 4.30,8 (0+0+2+0)… 33. ТЕЛЕНЬ - 5.18,2 (0+1+0+1)… 39. БРИГАДИР - 5.42,7 (1+0+1+2)… 48. ПОНОМАРЕНКО - 7.18,9 (1+0+1+0). 
 
Зачет Юниорского Кубка мира. 1. Боттоне - 325. 2. Халили - 308. 3. Клод (Франция) - 273. 4. ЦЫМБАЛ - 270… 19. КОШОВЕЦ - 158… 27. ТЕЛЕНЬ - 111… 55. БРИГАДИР - 41…  77. РОМАНЧИЧ - 20. 78. ПОНОМАРЕНКО - 20.
 
Юниорки. Гонка преследования. 10 км. 1. Шевнина - 36.22,4 (0+1+1+1). 2. Эберг (Швеция) - 31,4 (1+0+0+0). 3. Шово - 38,9 (0+1+2+1)… 12. КРИВОНОС - 2.25,4 (0+0+2+1)… 22. К.ДМИТРЕНКО - 3.49,0 (0+1+1+0)… 40. КИПЯЧЕНКОВА - 6.09,5 (0+2+2+1)… 42. КОВАЛЕНКО - 6.37,1 (0+1+0+2).
 
Зачет Юниорского Кубка мира. 1. Лоран - 398. 2. Бенед - 311. 3. Бегю (все - Франция) - 288… 13. КРИВОНОС - 178… 21. К.ДМИТРЕНКО - 139… 24. КИПЯЧЕНКОВА - 112… 33. В.ДМИТРЕНКО - 93… 46. КОВАЛЕНКО - 68… 49. БРЫКАЙЛО - 65… 77. СЫТНИК (все - Украина) - 13.


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