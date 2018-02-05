Юниорский чемпионат Европы: Медальный прорыв Цымбала
После первых двух дней соревнований юниорского чемпионата Европы, который завершился в словенской Поклюке, надежды на медали украинцев, откровенно говоря, были минимальными.
В Поклюке Богдан ЦЫМБАЛ дважды подримался на пьедестал. Фото: biathlon.com.ua
Однако Богдан Цымбал несколько неожиданно опроверг этот пессимизм, выдав две гонки как с весьма приличными личными техническими показателями, так и результатами.
Сначала Цымбалу удалась безупречная стрельба в спринте, что обеспечило ему завоевание бронзовой награды и неплохой расклад перед гонкой преследования, где от лидера его отделяло всего 13 секунд.
А далее, собственно, как раз в персьюте, Богдан умудрился приплюсовать к своей почетной бронзе еще более почетное серебро. Причем с победителем - россиянином Игорем Малиновским - он достойно сражался до самого финиша, и как знать, чем бы все завершилось, будь дистанция метров на 100-150 длиннее…
А вот украинские девушки, вопреки ожиданиям, откровенно разочаровали. Прежде всего, титулованные в своем возрастном уровне Кристина Дмитренко и Анна Кривонос. Увы, но ни одну гонку они не провели так, чтобы реально претендовать на призовые места.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.