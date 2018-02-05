Вратарь "Валенсии" выбил несколько зубов капитану "Атлетико" во время матча
Диего Годин пожертвовал своими зубами ради победы
4 февраля в центральном матче 22-го тура Примеры «Атлетико» (2-е место) принимал соседей по турнирной таблице «Валенсию» (3).
В начале 2-го тайма, при счете 0:0, «матрасники» организовали стандарт у ворот «летучих мышей». Как всегда, на стандарт подтянулся капитан хозяев защитник Диего Годин.
При розыгрыше штрафного удара в воздушной дуэли уругваец столкнулся с голкипером гостей Нето.
На текущем результате встречи это столкновение не отразилось – гол «Атлетико» в том эпизоде не забил. А вот на полости рта Година rendez-vous с голкипером имел для уругвайца прямые последствия – капитан «Атлетико» потерял несколько зубов - в борьбе за верховой мяч Нето неумышленно ударил Година локтем по лицу.
О том, насколько серьезное повреждение получил защитник и когда он сможет вернуться на поле, станет известно после обследования.
Стоит отметить, что хозяева, усилиями Корреа на 59-й минуте, сумели отомстить за своего капитана – «Атлетико» выиграло 1:0.
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