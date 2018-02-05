Антонио Конте: Летом Челси купит еще 2-3 футболистов

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, какие задачи стоят перед командой в оставшейся части сезона. Напомним, что после 25 туров лондонский клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ.

«Надо быть реалистами и понимать свой уровень. Сейчас мы будем бороться за попадание в Лигу чемпионов. Нам следует быть сильными, чтобы принять эту ситуацию. А потом, если будет такая возможность, приобрести 2-3 новичков. Не забывайте, мы хоть и купили восьмерых игроков прошлым летом, но потратили на них гораздо меньше тех клубов, которые подписали двоих или троих футболистов.

Нам нужно отстроить базис. Для этого необходимы 15-16 футболистов. То, что мы приобрели восемь новичков, означало, что у клуба нет фундамента. Мы потеряли несколько действительно сильных игроков за последние годы, и с этим нужно смириться.

Остаётся только ценить момент, быть реалистами, отстраивать тот самый прочный фундамент, который поможет побороться за самые высокие места с другими командами», — приводит слова Конте Daily Mail.