МОК может исключить бокс из программы Олимпиады-2020

Всему виной - финансовые махинации Федерации

МОК может исключить бокс из программы Олимпиады-2020
Томас Бах
Фото: Lenta.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) остановил выплаты в адрес Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) и может пересмотреть включение бокса в программу Олимпиады-2020 в Токио.

О таком решении сообщил глава МОК Томас Бах.

«Решения относительно квоты на Игры-2020 носят окончательный характер. МОК оставляет право пересмотреть включение бокса в программу на юношеские Олимпийские игры и Олимпиаду-2020», - цитирует Баха Independent.ie.

При этом Бах уточнил, что Исполком МОК подтверждает начало расследования системы управления AIBA, а МОК прекращает выплаты в адрес федерации. Кроме того, Исполком МОК заморозил все контакты с федерацией, кроме тех, которые необходимы.

Бах отметил, что ждет от AIBA улучшения системы борьбы с допингом и четкой финансовой отчетности, а новый доклад организации должен поступить в МОК не позже 30 апреля.

По сообщению Sportarena, вокруг AIBA давно ходят слухи о финансовых махинациях, а Исполком организации уже временно отстранил президента Чинг-Куо Ву в ожидании вердикта по ряду дисциплинарных обвинений, включая финансовую растрату.

В итоге Ву, руководивший AIBA, в ноябре 2017 года ушел в отставку, а исполняющим обязанности стал вице-президент Франко Фальчинелли. В текущем году его сменил Гафур Рахимов.


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