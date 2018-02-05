Местре: Неймар играл с Барселоной в кошки-мышки

Спортивный директор и вице-президент «Барселоны» Хорди Местре поделился подробностями перехода нападающего Неймара в «ПСЖ» летом прошлого года.

«Мы столько времени общались с Неймаром, с его отцом... Но они не были откровенны с нами. Это задевает больше всего. Если бы он пришел и прямо сказал нам, что хочет уйти, как было с Сеском, Педро, Алексисом и Маскерано, мы бы согласились. Но в таких ситуациях нельзя дурачиться. Он играл с нами в кошки-мышки. В определенный момент мы поняли, к чему это ведет, и по этой причине не захотели выплачивать ему премиальные за подписание нового контракта.

Неймар нам ничего не рассказывал. Если бы он нам рассказал, «ПСЖ» мог бы подписать его дешевле. Своим поведением Неймар хотел разжечь рынок. Мы бы сэкономили кучу денег на своих трансферах и избежали бы шумихи в СМИ.

Почему Неймар вел себя так? Он понимал, что не будет номером один в мире, пока Месси остается в «Барсе». Посчитал, что для того, чтобы стать лучшим, ему нужно уйти», – цитирует Местре Sport.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"
Марадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. ФутболМарадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. Футбол
Малкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствиеМалкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствие
"Динамо" подписало защитника сборной Перу"Динамо" подписало защитника сборной Перу
Это надо видеть: трехочковый с 25-ти метров за секунду до концаЭто надо видеть: трехочковый с 25-ти метров за секунду до конца
Блок рекламы


Похожие новости
Карпаты проиграли Септември. ФутболКарпаты проиграли Септември. Футбол
Неймар забил 350-й гол в карьере. ФутболНеймар забил 350-й гол в карьере. Футбол
Сборная Украины проиграла шведам в Кубке ДэвисаСборная Украины проиграла шведам в Кубке Дэвиса
Реал повысит зарплату Роналду до уровня Неймара. ФутболРеал повысит зарплату Роналду до уровня Неймара. Футбол
Марта Костюк выиграла 60-тысячник ITF в АвстралииМарта Костюк выиграла 60-тысячник ITF в Австралии
Неймар подал в суд на "Барселону" за невыплату бонусаНеймар подал в суд на "Барселону" за невыплату бонуса
Оливье Жиру: предстоят два хороших матча с Барселоной. ФутболОливье Жиру: предстоят два хороших матча с Барселоной. Футбол
СМИ: Неймар подал в суд на Барселону. ФутболСМИ: Неймар подал в суд на Барселону. Футбол
Пике продлил контракт с "Барселоной" до 2022 года. ФутболПике продлил контракт с "Барселоной" до 2022 года. Футбол
Брюггге проиграл Генту в гостях, Андерлехт и Стандард поделили очкиБрюггге проиграл Генту в гостях, Андерлехт и Стандард поделили очки
Последние новости
Подгружаем последние новости