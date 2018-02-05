Местре: Неймар играл с Барселоной в кошки-мышки
Спортивный директор и вице-президент «Барселоны» Хорди Местре поделился подробностями перехода нападающего Неймара в «ПСЖ» летом прошлого года.
«Мы столько времени общались с Неймаром, с его отцом... Но они не были откровенны с нами. Это задевает больше всего. Если бы он пришел и прямо сказал нам, что хочет уйти, как было с Сеском, Педро, Алексисом и Маскерано, мы бы согласились. Но в таких ситуациях нельзя дурачиться. Он играл с нами в кошки-мышки. В определенный момент мы поняли, к чему это ведет, и по этой причине не захотели выплачивать ему премиальные за подписание нового контракта.
Неймар нам ничего не рассказывал. Если бы он нам рассказал, «ПСЖ» мог бы подписать его дешевле. Своим поведением Неймар хотел разжечь рынок. Мы бы сэкономили кучу денег на своих трансферах и избежали бы шумихи в СМИ.
Почему Неймар вел себя так? Он понимал, что не будет номером один в мире, пока Месси остается в «Барсе». Посчитал, что для того, чтобы стать лучшим, ему нужно уйти», – цитирует Местре Sport.
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