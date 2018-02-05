Валентина Семеренко: В Пхенчхане трасса мерзлая, нет скольжения

Украинские биатлонисты начали тренировки на олимпийской трассе Пхенчхан. Своими первыми впечатлениями поделилась олимпийская чемпионка Игр-2014 Валентина Семеренко.

«Тренируемся вечером при искусственном освещении, ведь именно в такое время и в таких условиях будут проходить гонки. Очень холодно, поэтому и трасса мерзлая из-за сильных морозов, нет скольжения (в Альпензии, где будут соревноваться биатлонисты, температура составляет от 10 до 18 градусов мороза – прим.).

Чувствуется и ветерок. Вряд ли что-то существенно изменится в ближайшие дни, поэтому готовимся именно к таким условиям. В прошлом году во время этапа Кубка мира на этой же трассе было тепло и все текло.

В целом все хорошо. После последних тренировочных сборов в Казахстане, которые проходили на высоте более 1500 метров и, кстати, тоже при очень низких температурах, чувствуем себя здесь лучше и думаем, что бежать будет легче», – приводит слова Семеренко НОК Украины.

Напомним, что ХХІІІ зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.