Костюк ошеломила Берни

Юная 15-летняя Марта Костюк продолжает удивлять теннисный мир.
После успеха на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне, где она, впервые играя там на взрослом уровне, дошла до третьего круга, последовал громкий успех на 60-тысячном турнире ITF в другом австралийском городе - Берни.
Суббота. Берни. Марта КОСТЮК. Фото: facebook.com
В финале Костюк встречалась со 109-й ракеткой мира - представительницей Швейцарии Викторией Голубич. Напомним, что недавно в первом раунде Открытого чемпионата Австралии Голубич играла против нашей Катерины Бондаренко и уступила ей в упорнейшей борьбе - 5:7, 6:4, 2:6.
Но здесь именно швейцарку прочили в фавориты, как-никак, а опыт в подобных битвах решает, если не все, то очень многое. А откуда этому самому опыту взяться у Костюк? Она его сейчас просто набирает и иногда рискует, как говорила Элина Свитолина, словно цыпленок. Тем не менее, этот самый цыпленок обыгрывает одну соперницу за другой, вот и настал черед уже и Голубич.
Вплоть до шестого гейма соперницы удачно защищали подачи, пока в седьмом Марта, реализовав свой первый в матче брейк-пойнт, отменно сыграла уже на приеме - 4:2. Все решилось в самой концовке сета. В девятом гейме Голубич на приеме выиграла четыре мяча и сравняла счет. Но украинка сделала почти невозможное. На приеме при - 30:30, она выиграла два розыгрыша и повела - 1:0.
В нервной борьбе прошел второй сет. Марта с ходу вышла вперед - 2:0, но потом отдала три гейма подряд - 2:3. К счастью, она сумела вовремя навести порядок с приемом и уже в шестом розыгрыше выровняла ситуацию, реализовав второй брейк-пойнт - 3:3.
Однако дальше было тяжело. Швейцарка, как и раньше, весьма уверенно чувствовала себя на приеме. В седьмом гейме у нее был брейк-пойнт, но реализовать его не удалось. А вот Костюк, отыгравшись, с первой же попытки опять вышла вперед - 4:3.
Заключительные два гейма наша теннисистка отыграла уже на кураже. В восьмом гейме она сделала уже третий в сете брейк, отдав оппонентке лишь один мяч, а потом на своей подаче уверенно довела дело до победы - 6:3.
- По ходу матча мне было больно, даже были судороги, - откровенничала Костюк на пресс-конференции. - В начале игры было невозможно дышать, но постепенно я пришла в себя. Но нужно было играть хитро и умно, ведь это, по сути, был единственный способом победить соперницу. Теперь я знаю, что наверняка буду играть в квалификации «Большого Шлема». Это позволяет мне чувствовать себя более расслабленной. Я не буду ощущать давления, из-за того, что должна попасть на «Шлем». Но с юниорской карьерой уже покончено.
Приехав в Австралию на Открытый чемпионат, Марта в мировой иерархии была 523-й ракеткой, а теперь она уже 185-я. А в целом сразу две наших соотечественницы, не достигшие 18-летнего возраста, уже находятся в топ-200 мировой классификации. Кроме Костюк, на 167-й позиции обосновалась 17-летняя одессистка Даяна Ястремская.
Для Марты успех в Берни стал вторым в ее профессиональной карьере, но он пока и самый крупный. До этого киевлянка в прошлом году побеждала на 25-тысячнике в венгерском Дунакеси.
Уже в конце недели Костюк в составе сборной Украины сыграет на Кубке федерации. В столице Австралии Канберре нам будет противостоять сборная этой страны.
***
Совсем немного не хватило для триумфа в Тайбэе Катерине Козловой. Вчера в решающем матче она играла с венгеркой Тиме Бабош.
По ходу первого сета уроженка Николаева была впереди - 4:2, но преимущества не удержала и в итоге уступила - 5:7. А во второй партии борьбы уже не было. Бабош выиграла стартовые три гейма и достаточно уверенно довела дело до победы. Матч продолжался 1 час 24 минуты. На счету украинки 4 эйса и 3 двойные ошибки.
Однако выход в финал турнира WTA стал для 23-летней Козловой пока наивысшим достижением в ее карьере. По итогам турнира Катерина заработала 21 400 долларов призовых и 180 рейтинговых очков, что позволит ей сегодня установить новый личный рекорд. В мировой классификации она поднимется на 65-ю позицию и вслед за Элиной Свитолиной и Лесей Цуренко станет третьей ракеткой Украины.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.