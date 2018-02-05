Костюк ошеломила Берни

Юная 15-летняя Марта Костюк продолжает удивлять теннисный мир.

После успеха на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне, где она, впервые играя там на взрослом уровне, дошла до третьего круга, последовал громкий успех на 60-тысячном турнире ITF в другом австралийском городе - Берни.

Суббота. Берни. Марта КОСТЮК. Фото: facebook.com

В финале Костюк встречалась со 109-й ракеткой мира - представительницей Швейцарии Викторией Голубич. Напомним, что недавно в первом раунде Открытого чемпионата Австралии Голубич играла против нашей Катерины Бондаренко и уступила ей в упорнейшей борьбе - 5:7, 6:4, 2:6.

Но здесь именно швейцарку прочили в фавориты, как-никак, а опыт в подобных битвах решает, если не все, то очень многое. А откуда этому самому опыту взяться у Костюк? Она его сейчас просто набирает и иногда рискует, как говорила Элина Свитолина, словно цыпленок. Тем не менее, этот самый цыпленок обыгрывает одну соперницу за другой, вот и настал черед уже и Голубич.

Вплоть до шестого гейма соперницы удачно защищали подачи, пока в седьмом Марта, реализовав свой первый в матче брейк-пойнт, отменно сыграла уже на приеме - 4:2. Все решилось в самой концовке сета. В девятом гейме Голубич на приеме выиграла четыре мяча и сравняла счет. Но украинка сделала почти невозможное. На приеме при - 30:30, она выиграла два розыгрыша и повела - 1:0.

В нервной борьбе прошел второй сет. Марта с ходу вышла вперед - 2:0, но потом отдала три гейма подряд - 2:3. К счастью, она сумела вовремя навести порядок с приемом и уже в шестом розыгрыше выровняла ситуацию, реализовав второй брейк-пойнт - 3:3.

Однако дальше было тяжело. Швейцарка, как и раньше, весьма уверенно чувствовала себя на приеме. В седьмом гейме у нее был брейк-пойнт, но реализовать его не удалось. А вот Костюк, отыгравшись, с первой же попытки опять вышла вперед - 4:3.

Заключительные два гейма наша теннисистка отыграла уже на кураже. В восьмом гейме она сделала уже третий в сете брейк, отдав оппонентке лишь один мяч, а потом на своей подаче уверенно довела дело до победы - 6:3.

Костюк на пресс-конференции. - В начале - По ходу матча мне было больно, даже были судороги, - откровенничалана пресс-конференции. - В начале игры было невозможно дышать, но постепенно я пришла в себя. Но нужно было играть хитро и умно, ведь это, по сути, был единственный способом победить соперницу. Теперь я знаю, что наверняка буду играть в квалификации «Большого Шлема». Это позволяет мне чувствовать себя более расслабленной. Я не буду ощущать давления, из-за того, что должна попасть на «Шлем». Но с юниорской карьерой уже покончено.

Приехав в Австралию на Открытый чемпионат, Марта в мировой иерархии была 523-й ракеткой, а теперь она уже 185-я. А в целом сразу две наших соотечественницы, не достигшие 18-летнего возраста, уже находятся в топ-200 мировой классификации. Кроме Костюк, на 167-й позиции обосновалась 17-летняя одессистка Даяна Ястремская.

Для Марты успех в Берни стал вторым в ее профессиональной карьере, но он пока и самый крупный. До этого киевлянка в прошлом году побеждала на 25-тысячнике в венгерском Дунакеси.

Уже в конце недели Костюк в составе сборной Украины сыграет на Кубке федерации. В столице Австралии Канберре нам будет противостоять сборная этой страны.

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Совсем немного не хватило для триумфа в Тайбэе Катерине Козловой. Вчера в решающем матче она играла с венгеркой Тиме Бабош.

По ходу первого сета уроженка Николаева была впереди - 4:2, но преимущества не удержала и в итоге уступила - 5:7. А во второй партии борьбы уже не было. Бабош выиграла стартовые три гейма и достаточно уверенно довела дело до победы. Матч продолжался 1 час 24 минуты. На счету украинки 4 эйса и 3 двойные ошибки.

Однако выход в финал турнира WTA стал для 23-летней Козловой пока наивысшим достижением в ее карьере. По итогам турнира Катерина заработала 21 400 долларов призовых и 180 рейтинговых очков, что позволит ей сегодня установить новый личный рекорд. В мировой классификации она поднимется на 65-ю позицию и вслед за Элиной Свитолиной и Лесей Цуренко станет третьей ракеткой Украины.

Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине

ТАЙБЭЙ. Турнир WTA International. 250 000 долларов. Закрытые корты. Хард. 32 участницы. 1/4 финала. Ван Ифань (Китай) - Бушар (WC, Канада) - 6:4, 6:0. Бабош (4, Венгрия) - Линетт (7, Польша) - 6:1, 6:3. Лисицки (Германия) - Никулеску (Румыния) - 4:6, 6:4, 6:4. КОЗЛОВА (Украина) - Путинцева (5, Казахстан) - 7:5, 6:3. 1/2 финала. Бабош - Ван Ифань - 6:3, 6:4. КОЗЛОВА - Лисицки - 7:5, 6:4. Финал. Бабош - КОЗЛОВА - 7:5, 6:1. Парный разряд. 1/4 финала. Чан Кайчень/Чуан Чиацзун (Тайвань) - Л.КИЧЕНОК/Н.КИЧЕНОК (3, Украина) - 2:6, 6:4, 11:9. Финал. Дуань Инин/Ван Яфань (Китай) - Хибино/Калашникова (Япония/Грузия) - 7:6(4), 7:6(5).

БЕРНИ (Австралия). Женский турнир ITF. 60 000 долларов. Открытые корты. Хард. 1/2 финала. КОСТЮК (Украина) - Хивс (WC, Австралия) - 4:6, 6:2, 6:2. Финал. КОСТЮК - Голубич (1, Швейцария) - 6:4, 6:3.