Эрнесто Вальверде: Понимали, что нас ждет сложный матч. Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от матча 22-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом».

«Мы понимали, что нас ждет сложный матч. В первом тайме было не так много нарушений правил, но потом атмосфера накалилась, что нормально для дерби. Каждый отбор уже выглядел не настолько безобидным.

Празднование гола Пике – это часть того, что происходило на этой неделе, часть соперничества между нашими клубами. Жерар провел хороший матч, он берет на себя ответственность в подобных встречах.

Встреча получилась сложной и из-за погоды. С каждой минутой было все сложнее играть, постоянно приходилось адаптироваться к дождю и ветру. Во втором тайме мяч стал застревать в лужах, газон стал опасным. Подобные условия не сильно подходят «Барселоне», нам пришлось приспосабливаться к ним. «Эспаньолу» было проще играть в такую погоду.

Месси провел много матчей без отдыха, нам нужно быть аккуратнее с ним. Мы бережем каждого футболиста. Я заранее планировал оставить его в запасе на этот матч, он еще успеет помочь нам выиграть во многих других встречах», – сказал Вальверде.


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