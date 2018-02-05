Черноморец подписал четверых новичков. Футбол

ФК «Черноморец» заключил контракты с четырьмя футболистами. Соглашение с одесским клубом подписали голкипер Андрей Новак, защитник Иван Бобко, хавбеки Юрий Романюк и Артем Чорний.

Селекционная работа команды продолжается. Еще несколько потенциальных новичков тренируются с «Черноморцем» на турецком сборе, станут ли они «моряками» решится в ближайшее время.

Андрей Юрьевич Новак - родился 6-го декабря 1988 года в Щецине (Польша). Рост — 192 см, вес — 84 кг. Начинал играть в ДЮСШ №?3 (Ивано-Франковск). Защищал ворота команд: «Черногора», «Спартак», «Прикарпатье» (все — Ивано-Франковск), «Карпаты» Львов, ФК «Тирасполь» (Молдавия), «Энергетик» Бурштын, «Нива» Тернополь, ФК «Александрия», «Эрмис» (Кипр). В УПЛ провел 32 матча (пропустил 39 мячей). Выступал в молодежной сборной Украины.

Иван Михайлович Бобко - родился 10-го декабря 1990 года в Одессе. Рост — 183 см, вес — 70 кг. Воспитанник ДЮСШ-11 (Одесса). Выступал в клубах: «Черноморец» (2007?2014, 2017), «Металлист» (Харьков), ФК «Дебрецен» (Венгрия). Сыграл за команду «моряков» 97 официальных матчей, забил 7 мячей. Защищал цвета юношеской сборной Украины (2009).

Юрий Иванович Романюк - родился 6-го мая 1997 года в Волынской области. Рост — 176 см, вес — 69 кг. Воспитанник ДЮСШ «Волынь» (Луцк). В 2014—2017 гг. сыграл в основном составе «Волыни» 41 матч.

Артем Александрович Чорний - родился 23-го октября 1989 года в Николаеве. Рост — 171 см, вес — 67 кг. Воспитанник СДЮШОР «Николаев». На профессиональном уровне защищал цвета команд: МФК «Николаев», «Ильичевец» Мариуполь, ФК «Александрия». Провел в премьер-лиге 92 матча (забил 13 голов).