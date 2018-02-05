Михайленко: Никаких изменений в тактике у Днепра-1 не будет. Футбол

Главный тренер СК «Днепр-1» Дмитрий Михайленко в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от стартующего турецкого сбора команды.

«Настроение отличное, у нас есть план, проведем на сборах пять матчей. Уже шестого числа ждет игра с румынским клубом. Затем будет встреча с «Десной» и матч с клубом «Сокол» из Чехии. Двоих соперника еще ищем, пока что информации нет.

У ребят отличное настроение. Понимаем, что нас ждут хорошие условия, хорошие поля и погода.

С чем связано большое количество нападающих? У нас действительно много нападающих в команде. Мы играем в атакующий футбол, но причина в другом. Поправился Виталий Киреев, который готов вернуться в строй, и Олег Кожушко вот-вот будет готов. Будем пробовать ребят на фланге. Никаких изменений в тактике не будет.

Артур Карноза с нами не полетел, мы решили, что ему лучше остаться. Он сейчас на той стадии восстановления, когда необходимо общение с физиотерапевтом», — рассказал Михайленко представителям официального сайта СК «Днепр-1».


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