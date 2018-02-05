Юрген Клопп: Нам остается только смириться с результатом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнюю ничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

«Два хороших клуба отчаянно хотели победить в прошедшем матче. Решения лайнсмена очень сильно повлияли на исход встречи. Нам остается только смириться с результатом, вот и все.

Объяснил ли арбитр Джонатан Мосс свои решения? Нет, мне даже нельзя заходить в судейскую в течение полутора часов после матча. В эпизоде с первым пенальти был очевидный офсайд, а в моменте со вторым одиннадцатиметровым Ван Дейк коснулся Ламелы, но мы все отлично понимаем, что аргентинец ждал этого касания.

Все видели, что в первом тайме было достаточно жестких моментов, в которых не фиксировалось никаких нарушений правил. Рефери решил установить такой уровень дозволенного сегодня, но потом тот эпизод на последней минуте матча. Трудно смириться со всеми судейскими решениями в этом поединке.

Сегодня у «Ливерпуля» было много замечательных моментов, мы создали много шансов, чтобы забить, но команда могла защищаться лучше. Возможно ли контролировать матч против «Тоттенхэма» все 90 минут? Не думаю, это сильный соперник», — цитирует Клоппа BBC.