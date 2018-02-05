Александр Бабич: Прошедшими спаррингами мы довольны

Вчера «Мариуполь» провел два контрольных матча. Утром приазовцы сыграли вничью с сербскими «Радничками», а вечером победили «Сараево» (2:1). Наставник мариупольцев Александр Бабич так прокомментировал эти игры:

- Провели два хороших спарринга. С «Раднички» получилась неплохая игра. Отработали верхний прессинг, начало атак. Спарринг удался. Мы полностью контролировали матч, создали немало хороших моментов. Реализация еще хромает. Но не будем забывать, что ребята работают «под нагрузкой».

С «Сараево» также получилась хорошая игра. Не все у нас получалось в переходе из обороны в атаку. Были ситуации, когда мы должны были «ловить» соперника. Есть еще моменты (как в обороне, так и в атаке), которые необходимо «подчистить». Но, в целом, команда в матче с сильным соперником отработала здорово. Даже пропущенный нами мяч — это следствие нелепой ошибки. Ребята вновь проявили характер. После пропущенного мяча ребята наоборот еще больше сконцентрировались и забили два гола.

Двумя спаррингами мы довольны. И отношением ребят к играм, и то, как они выполняют установку.

У нас есть еще время, проведем еще спарринг. Главное, чтобы не было травм. Те ошибки, которые мы допускали осенью, мы постарались исправить. Сейчас мы видим, что у нас есть и правильные «перестроения», и выход в оборону, мы правильно «вскрываем зоны»... Естественно, команда еще не готова на 100%. Но видно, что ребята воспринимают наши требования и игровую установку. Уверен, что к началу весенней части чемпионата функционально мы будем готовы хорошо, а, главное, восстановиться психологически. Все-таки сбор получится тяжелым — ребята проведут здесь 26 дней.


Terrikon со ссылкой на ФК "Мариуполь"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"
Марадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. ФутболМарадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. Футбол
Малкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствиеМалкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствие
"Динамо" подписало защитника сборной Перу"Динамо" подписало защитника сборной Перу
Это надо видеть: трехочковый с 25-ти метров за секунду до концаЭто надо видеть: трехочковый с 25-ти метров за секунду до конца
Блок рекламы


Похожие новости
Александр Хацкевич посетил матч Олимпиакос - АЕКАлександр Хацкевич посетил матч Олимпиакос - АЕК
Александр Зинченко не сдал зимнюю сессию. ФутболАлександр Зинченко не сдал зимнюю сессию. Футбол
Александр ХАЦКЕВИЧ: "Мораэс и Мбокани будут на втором сборе" (ВИДЕО)  . ФутболАлександр ХАЦКЕВИЧ: "Мораэс и Мбокани будут на втором сборе" (ВИДЕО)  . Футбол
Владимир Кличко: горжусь тобой, чемпион Александр УсикВладимир Кличко: горжусь тобой, чемпион Александр Усик
Владимир Шаран: По атакам Александрия опережает Шахтер и Динамо. ФутболВладимир Шаран: По атакам Александрия опережает Шахтер и Динамо. Футбол
Александрия проведет в Турции пять контрольных матчейАлександрия проведет в Турции пять контрольных матчей
Как Александр Лукашенко заработал удалениеКак Александр Лукашенко заработал удаление
Команда года от Александра Глеба. ФутболКоманда года от Александра Глеба. Футбол
Александр Долгополов одержал вторую победу на теннисном турнире в БрисбенеАлександр Долгополов одержал вторую победу на теннисном турнире в Брисбене
Черноморец задолжал деньги Бабичу. ФутболЧерноморец задолжал деньги Бабичу. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости