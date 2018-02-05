Александр Бабич: Прошедшими спаррингами мы довольны

Вчера «Мариуполь» провел два контрольных матча. Утром приазовцы сыграли вничью с сербскими «Радничками», а вечером победили «Сараево» (2:1). Наставник мариупольцев Александр Бабич так прокомментировал эти игры:

- Провели два хороших спарринга. С «Раднички» получилась неплохая игра. Отработали верхний прессинг, начало атак. Спарринг удался. Мы полностью контролировали матч, создали немало хороших моментов. Реализация еще хромает. Но не будем забывать, что ребята работают «под нагрузкой».

С «Сараево» также получилась хорошая игра. Не все у нас получалось в переходе из обороны в атаку. Были ситуации, когда мы должны были «ловить» соперника. Есть еще моменты (как в обороне, так и в атаке), которые необходимо «подчистить». Но, в целом, команда в матче с сильным соперником отработала здорово. Даже пропущенный нами мяч — это следствие нелепой ошибки. Ребята вновь проявили характер. После пропущенного мяча ребята наоборот еще больше сконцентрировались и забили два гола.

Двумя спаррингами мы довольны. И отношением ребят к играм, и то, как они выполняют установку.

У нас есть еще время, проведем еще спарринг. Главное, чтобы не было травм. Те ошибки, которые мы допускали осенью, мы постарались исправить. Сейчас мы видим, что у нас есть и правильные «перестроения», и выход в оборону, мы правильно «вскрываем зоны»... Естественно, команда еще не готова на 100%. Но видно, что ребята воспринимают наши требования и игровую установку. Уверен, что к началу весенней части чемпионата функционально мы будем готовы хорошо, а, главное, восстановиться психологически. Все-таки сбор получится тяжелым — ребята проведут здесь 26 дней.