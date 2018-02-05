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НБА: результаты матчей 5 февраля Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Бруклин" - "Милуоки" - 94:109 (22:36, 19:26, 31:21, 22:26)

БН: Кэролл - 15, Леверт - 15

МБ: Бледсо - 28, Хенсон - 19+18 подборов "Бостон" - "Портленд" - 97:96 (19:26, 19:28, 31:19, 28:23)

БС: Хорфорд - 22+10 подборов, Тэйтум - 17

ПТ: Маккалум - 22, Лиллард - 21 "Нью-Йорк" - "Атланта" - 96:99 (22:21, 16:23, 33:25, 25:30)

НН: Порзингис - 22, Бурк - 14

АХ: Бэйзмур - 19, Мускала - 15 "Торонто" - "Мемфис" - 101:86 (25:24, 31:20, 20:30, 25:12)

ТР: Райт - 15, Ванвлит - 13, Дерозан - 13

МГ: Газоль М. - 20, Харрисон - 16 "Оклахома" - "Лейкерс" - 104:108 (22:25, 27:26, 30:31, 25:26)

ОС: Уэстбрук - 36, Джордж - 26

ЛЛ: Лопез - 20, Рэндл - 19 "Финикс" - "Шарлотт" - 110:115 (31:25, 28:23, 35:38, 16:29)

ФС: Джексон - 23, Уоррен - 21, Лень - 8

ШХ: Батюм - 22, Ховард - 18+14 подборов, Уокер - 18

Terrikon

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