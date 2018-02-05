Дыминский посетил матчи "Карпат" в Турции

Собственник клуба в Украине объявлен в розыск.

Дыминский посетил матчи "Карпат" в Турции
Петр Дыминский
Фото: football.ua

Объявленный в Украине в розыск бизнесмен и президент футбольного клуба "Карпаты" Петр Дыминский был замечен на подготовительных сборах львовской команды в Турции.

Как сообщает сайт tribuna.com, Дыминский присутствовал на матчах своей команды 1 февраля против польской "Ягеллонии" и 4 февраля против болгарского "Септември".

Напомним, Нацполиция сообщила о подозрении Дыминскому 7 декабря. В ходе следствия было установлено, что именно он, а не его охранник, спровоцировал ДТП, в котором погибла жительница Львовской области. Авария произошла 18 августа на трассе Львов-Краковец. "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

22 августа Дыминский улетел в Швейцарию и с того времени в Украину не возвращался.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который был взят под стражу, а позже переведен под домашний арест. В то же время родственники погибшей настаивали, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский.

Следствие назначило ряд процессуальных действий, по итогам которых было установлено, что Борщ не управлял машиной в момент аварии. Дымнский был объявлен во всеукраинский розыск, МВД попросило Интерпол объявить его в международный розыск.


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