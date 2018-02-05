Александр Хацкевич посетил матч Олимпиакос - АЕК

В 20-м туре греческой Суперлиги будущие соперник «Динамо» в Лиге Европы одержал волевую победу в Пирее.

Пока «Динамо» ведет планомерную подготовку в Испании, АЕК провел очередной матч в чемпионате Греции. Поединок смело можно было назвать центральным в туре, так как встречали вторая и третья команды чемпионата – «Олимпиакос» принимал гостей из Афин.

Поединок оказался очень насыщенным на события, было показано 8 желтых и 1 красная карточки, а вся развязка случилась в последние 10 минут игры. Сперва, на 81-й минуте, хозяев вперед вывел иранец Карим Ансарифард, но совсем скоро паритет восстановил экс-защитник «Шахтера», «Днепра» и сборной Украины Дмитрий Чигринский. Финальную точку на 90-й минуте поставил нападающий АЕКа Георгиос Гиакумакис, принеся своей команде три очка и переместив ее на вторую строчку в таблице.

Таким образом, набрав 44 балла после 20 матчей, АЕК продолжает бороться за чемпионство с ПАОКом (46 очков). «Олимпиакос», проиграв в очной дуэли, опустился на третье место с 42-мя очками в активе.

Следует отметить, что за игрой с трибун наблюдал главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич, а с АЕКом киевлянам предстоит сыграть первый матч 1/16 Лиги Европы уже 15 февраля в Афинах.


Terrikon со ссылкой на ФК "Динамо Киев"


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