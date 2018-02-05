?МОК не допустил на Игры Пхёнчхане 15 роSSийских спортсменов, оправданных судом в Лозанне

Решение CAS не сняло подозрений в допинге.

Фото: replyua.net

Международный олимпийский комитет отказался допустить на Олимпийские игры в Пхёнчхане 13 роSSийских спортсменов и двух тренеров, чьи жалобы на пожизненное отстранение ранее удовлетворил Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Отмечается, что комиссия согласилась, что решение CAS не сняло подозрений в допинге и не представило комиссии достаточных оснований для уверенности в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми.

"После подробного анализа члены комиссии отметили наличие дополнительной информации и/или доказательств, которые комиссия Освальда не могла рассмотреть, поскольку эти сведения были для нее недоступны. Данные сведения вызвали подозрения в честности этих спортсменов. Дополнительная информация включала сведения из базы данных LIMS (системы управления лабораторной информацией), следы запрещенных веществ, доказательства манипулирования профилями стероидов и дополнительную конфиденциальную информацию, предоставленную комиссии Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА)", - сообщил МОК.

В отношении двух тренеров - Сергея Чудинова и Альберта Демченко - комиссия посчитала, что в связи с данными, приведенными в докладах комиссии Освальда, и дополнительной информацией, они не должны рассматриваться для приглашения к участию в зимних Олимпийских играх.

Напомним, исполком МОК принял решение об отстранении роSSийской сборной от Олимпийских игр в Пхёнчхане в декабре прошлого года из-за допинга. Организация посчитала доказанным тот факт, что в РоSSии на государственном уровне поддерживали систему приема допинга и подмены проб. РоSSийские власти существование такой системы отрицают.

Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхёнхчане стартует 9 февраля. Из-за допингового скандала поехать на нее смогут только те роSSийские спортсмены, которые ни разу за свою карьеру не были заподозрены в употреблении запрещенных препаратов - МОК высылает им официальные приглашения.

Спортсмены, которые получили приглашения, поедут в Южную Корею как "олимпийские спортсмены из РоSSии". Соответствующая надпись должна быть размещена на их форме, а в случае их победы на Играх будет звучать не роSSийский, а олимпийский гимн.

Всего РоSSия просила МОК допустить в Пхёнчхан 389 спортсменов, однако приглашения получили только 169.

От Украины на Олимпиаду поедут 33 спортсмена.