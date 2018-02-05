Пике: Фанаты Эспаньола долгое время оскорбляли меня и мою семью. Футбол

Защитник «Барселоны» Херард Пике после матча Примеры с «Эспаньолом» (1:1) прокомментировал свое празднование гола в ворота хозяев поля.

Напомним, что ранее «Эспаньол» подал жалобу в испанскую футбольную ассоциацию по поводу высказывания Пике. После первого полуфинального поединка Кубка Испании между «Эспаньолом» и «Барселоной» Пике назвал хозяев «Эспаньолом Корнелья», тем самым поиздевавшись над расположением клуба, поскольку Корнелья является пригородом Барселоны.

«Мой жест – это неуважение к «Эспаньолу»? Неуважение – это жаловаться на мои слова про то, что «Эспаньол» из Корнельи, что является фактом, и не жаловаться при этом об оскорблениях их же фанатов в адрес моей семьи.

Некоторые болельщики здесь оскорбляют меня уже на протяжении долгого времени. Я лишь сказал им вести себя спокойней, но, возможно, я не должен был так делать. Я знаю многих хороших фанатов «Эспаньола». Возможно мой жест должен был быть направлен на тех, кто руководит клубом за то, что они никак не реагируют на поведение собственных фанатов. Сказать фанатам, вести себя спокойней, это лишь немногое, что я мог сделать», – цитирует Пике Sport.es.

Anybody notice how the team wrapped themselves around Piqu? after he scored?

Bodyguards. pic.twitter.com/VHlueTtDtf

— totalBar?a (@totalBarca) 5 февраля 2018 г.


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