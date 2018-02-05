Динамо - Академия Пушкаша - 2:3: Обзор матча. Футбол

В воскресенье, 4 февраля, киевское «Динамо» провело второй контрольный матч на заключительном учебно-тренировочном сборе в Испании . На этот раз соперником команды стал венгерский футбольный клуб «Академия Пушкаша».

Первые 13 минут матча команды не создавали опасных моментов, а на 14-й минуте «Академия Пушкаша» открыла счет в игре. Венгры провели атаку по левому флангу, после передачи мяч отскочил от Владимира Маханькова - и Улисс Диалло попал в ворота.

В середине первого тайма соперник киевлян провел контратаку, снова по левому флангу, но в этот раз динамовцы не позволили ему успешно ее завершить. В конце первой половины игры Олег Гусев выполнил угловой удар, после чего Виталий Миколенко попытался забить мяч, но кожаный оказался в руках голкипера «Академии Пушкаша».

На 43-й минуте Артем Шабанов пробил с дальней дистанции - вратарь в прыжке парировал этот удар. И через несколько секунд благодаря голу Жуниора Мораеса головой после навеса Дмитрия Хлебаса с левого фланга «Динамо» реабилитировалось! На перерыв команды ушли с ничейным счетом 1:1.

Второй тайм начался подобно первому - без голевых моментов. На 59-й минуте «Динамо» вышло вперед! Теперь в воротах «Академии Пушкаша» отметился Дмитрий Хлебас. Дерлис Гонсалес выполнил прострел с левого фланга на линию вратарской площадки, после чего Хлебас с нескольких метров поразил ворота.

Все шло к победе киевлян, но на последних минутах игры венгерская команда забила два мяча подряд. Матч завершился победой «Академии Пушкаша» со счетом 2:3.

Третий контрольный поединок «Динамо» проведет в среду, 7 февраля, против китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун».

«Динамо» - «Академия Пушкаша» - 2:3 (1:1)

«Динамо» (Киев): Владимир Маханьков, Виталий Миколенко, Никита Бурда, Артем Шабанов, Карлос Самбрано, Евгений Смирный, Дерлис Гонсалес, Олег Гусев (к), Дан Спэтару (Николай Шапаренко, 67), Жуниор Мораес, Дмитрий Хлебас.

«Академия Пушкаша» (Венгрия): Лайош Хегедуш, Патрик Петер Поор, Чаба Шпандлер, Патрик Мевунгу, Давид Маркварт (к), Габор Мойнар, Латифи Лиридон, Иосиф Кнежевич, Денис Клинар, Улисс Диалло, Деян Трайковски.

Голы: Жуниор Мораес (43), Дмитрий Хлебас (59) - Улисс Диалло (14), Марк Сечи (89), Марк Мадараш (90).