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2018-02-04
Ковалец покинул тренерский пост "Татрана"
Украинский специалист Сергей Ковалец больше не возглавляет словацкий «Татран».
Ковалец принял клуб среди сезона, когда тот был аутсайдером в чемпионате Словакии, и поднял команду с последнего места.
Сергей Ковалец. Фото: fcdynamo.kiev.ua
Руководство клуба имело устную договоренность с украинским специалистом о том, что Ковалец продолжит тренировать «Татран» во второй части чемпионата, о чем и сообщалось на официальном сайте словацкой команды.
Позже появилась информация, что на сборах «Татрана» командой руководил новый помощник Ковальца Антон Мишовец, который уже успел провести трансферы в клубе.
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