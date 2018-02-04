Ковалец покинул тренерский пост "Татрана"

Украинский специалист Сергей Ковалец больше не возглавляет словацкий «Татран».

Ковалец принял клуб среди сезона, когда тот был аутсайдером в чемпионате Словакии, и поднял команду с последнего места.

Сергей Ковалец. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Руководство клуба имело устную договоренность с украинским специалистом о том, что Ковалец продолжит тренировать «Татран» во второй части чемпионата, о чем и сообщалось на официальном сайте словацкой команды.

Позже появилась информация, что на сборах «Татрана» командой руководил новый помощник Ковальца Антон Мишовец, который уже успел провести трансферы в клубе.