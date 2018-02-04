Карпаты проиграли Септември. Футбол

Львовские "Карпаты "провели контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником львовян стал болгарский "Септември".

На первый тайм "Карпаты" вышли в таком составе : Ющишин, Федецкий, Нестеров, Сандохадзе, Гуцуляк, Эрбес, Клец, Карраскаль, Мякушко, Швед, Ди Франко.

На острие атаки, непривычно для себя ранее, расположился Марьян Швед. Карпатовец уверенно демонстрировал свои бомбардирские навыки, несколько раз с идентичной позиции прицеливался по воротам соперника. Если в первом эпизоде ??не слишком сильный удар Шведа прокатился мимо стойки, то в следующем моменте уже вратарь «Септември» должен вмешиваться в игру.

Львовяне уверенно действовали как в атаке, так и в обороне. Впереди раз за разом болгар прессинговал Сергей Мякушко. Карраскаль часто уходил в глубину, ближе к собственной штрафной зоне, чтобы оттуда раздавать передачи партнерам. В защите караулил Ника Сандохадзе, который часто выигрывал верховую борьбу. При довольно равной игре болгарам удалось реализовать свой момент: недоразумением в защите "Карпат" воспользовался француз Гади, который расстрелял ворота Ющишина - 0:1.

По сравнению с первым таймом, Олег Бойчишин сделал всего две замены: в воротах расположился Роман Пидкивка, а Назар Вербный в центре поля заменил Дмитрия Клеца. На старте второй 45-минутки болгары забили второй. Галчев вырвался вперед и точно замкнул передачу от партнера - 0:2. Ближе к шестидесятой минуте встречи, львовяне провели ряд замен, позволив отдохнуть футболистам, которые сыграли почти час времени. На поле появились Мирошниченко, Стасишин, Лобай, Лебеденко, Чачуа, Акулинин, Кортес, Медергасов и Бедойя.

В обновленном составе львовяне пытались продолжать прессинговать болгар. Несколько хороших возможностей имел Амвросий Чачуа, который забивал в предыдущем спарринге польской «Ягеллонии». На этот раз, ему не хватило нескольких сантиметров, чтобы снова переправить мяч в ворота. Активный напор «зелено-белых» принес свои плоды: Мирошниченко навесил в штрафную, а Медергасов головой замкнул его передачу - 1:2.