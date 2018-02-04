Маротта: Де Лаурентис любит делать шоу
Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта использовал отрывок из Шопенгауэра для того, чтобы ответить президенту "Наполи" Аурелио Де Лаурентиису. Бьянконери борются с "Наполи" за скудетто, и на данный момент команды разделяет только один балл.
В этот уик-энд владелец команды из Неаполя Аурелио Де Лаурентис сделал несколько противоречивых заявлений, подразумевая, что "Ювентус" получает поддержку "самой сильной семьи в Италии", чтобы мешать трансферной стратегии партенопеи.
"Как это ни парадоксально, то что говорят о нас другие люди, только подстегивает нас, - цитирует Маротту Mediaset Premium. - Как минимум, на нас абсолютно не влияет ни один из этих комментариев. Де Лаурентис, как хороший киномагнат, любит показывать шоу.
Если вы хотите получить более серьезный ответ, я приведу Шопенгауэра, который сказал, что когда кто-то говорит о вас плохо, он раскрывает больше о себе, чем о вас".
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