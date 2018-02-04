Наполи готовит Сарри новый контракт. Футбол

На фоне появившихся сообщений об интересе лондонского "Челси" к главному тренеру "Наполи" Маурицио Сарри, президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис намерен встретиться со специалистом и обговорить с ним новый контракт, в который, как предполагается, будет включен пункт о выкупе, сообщает итальянская пресса.

Атакующий стиль футбола Сарри импонирует многим владельцам клубов, а Сарри уже получал похвалы от коллег по тренерскому цеху, в числе которых главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола и легенда "Милана" Арриго Сакки.

"Мы наметили встречу на 9 февраля, - заявил Де Лаурентис. - Очевидно, я не могу заставить Сарри остаться, но если он уйдет, он упустит ряд проектов.

Мы готовим "Casa Napoli", наш новый учебный центр, возможно, даже новый стадион. В любом случае, я сомневаюсь, что он уйдет по-плохому, так как он очень этичный человек".