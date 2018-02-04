Карпаты в Турции: работа продолжается

На двенадцатый день пребывания на сборах в Турции львовские "Карпаты" проведут свой третий спарринг. Соперником «львов» станет болгарский клуб «Септември». Начало матча в 16:30 по киевскому времени.

А утром перед матчем «львы» провели очередную тренировку, на которой работали над различными моделями ведения игры. Таким образом, приблизившись к условному экватора сборов, «Карпаты» преодолели очередной отрезок запланированной подготовки.

Напомним, что первый сбор проходил во Львове и был посвящен развитию общей и силовой выносливости. Сбор в Турции тренеры разделили подготовку на несколько отрезков. Первый из них, на котором «зелено-белые» делали акцент на развитии скоростной специальной выносливости (в упражнениях с мячом) и координации, сегодня завершился. Следующий отрезок начнется во вторник. За отведенное время команда будет работать над развитием скоростных качеств и силы.


Terrikon со ссылкой на ФК "Карпаты"


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