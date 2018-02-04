Галицкие Львы обыграли Волков

26-й тур Украинской хоккейной лиги открывался матчем «Галицких Львов» против «Волков». Во вчерашнем поединке «Волки» смогли одержать разгромную победу (8:3), которая стала лишь второй в сезоне.

В дебюте матча «Галицких Львов» вывел вперёд Евгений Абаджян, но уже к середине периода оказались в роли догоняющих, благодаря двум шайбам «Волков» – отличились Алексей Черемнов и Руслан Забулонов. Во второй двадцатиминутке игра выровнялась, и Карен Арустамов сравнял счёт. Равенство на табло продержалось до середины третьего периода, когда форвард хозяев Иван Сысак в большинства отправил шайбу в ворота Никиты Гордюшина – на неё броварчане ответить не смогли.

Таким образом, матч завершился победой «Галицких Львов» со счётом 3:2. Свою следующую игру "львы" проведут 7 февраля в Новояворовске против «Донбасса», а «Волки» в тот же день сыграют в Белой Церкви с «Кременчуком».

«Галицкие Львы» - «Волки» 3:2 (1:2; 1:0; 1:0)
Шайбы: 1:0 Абаджян (Чиканцев, Панченко), 02:26. 1:1 Черемнов (Боронило, Шапиро), 08:39. 1:2 Забулонов (Боронило), 17:14. 2:2 Арустамов (Панченко), 26:15. 3:2 Сысак (Муртищев, Алексейчук - больш.), 45:16.

«Галицкие Львы»: Вязовов; Боевых - Середа, Порупа - Сысак, Сивульский - Тонковид; Кизло - Дворник - Генералов, Алексейчук - Муртищев - Арабов, Чиканцев - Сирченко - Панченко, Арустамов - Попережай - Абаджян.

«Волки»: Гордюшин; Бугаев - Лучников, Забулонов - Привалихин, Сорока - Паламаренко; Бобков - Овчинников - Микульчик, Черемнов - Шапиро - Боронило, Омельченко - Татарин - Никитин.


Terrikon со ссылкой на УХЛ


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"
Марадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. ФутболМарадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. Футбол
Малкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствиеМалкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствие
Формула-1 полностью избавляется от девушекФормула-1 полностью избавляется от девушек
В интернете продают медаль "Шахтера" за победу в Кубке УЕФАВ интернете продают медаль "Шахтера" за победу в Кубке УЕФА
Блок рекламы


Похожие новости
Кременчук разгромил Волков второй раз за 10 днейКременчук разгромил Волков второй раз за 10 дней
Галицкие Львы увезли из Харькова победуГалицкие Львы увезли из Харькова победу
Динамо в гостях убедительно обыграло ВолковДинамо в гостях убедительно обыграло Волков
Динамо с минимальным перевесом обыграло ВолковДинамо с минимальным перевесом обыграло Волков
Белый Барс уверенно обыграл ВолковБелый Барс уверенно обыграл Волков
Галицкие Львы в овертайме одолели КременчукГалицкие Львы в овертайме одолели Кременчук
МХК Динамо разгромило Волков с рекордным счетомМХК Динамо разгромило Волков с рекордным счетом
Галицкие Львы в Новояворовске обыграли ВолковГалицкие Львы в Новояворовске обыграли Волков
Ибрагимович: Львы восстанавливаются не так, как люди. ФутболИбрагимович: Львы восстанавливаются не так, как люди. Футбол
Второй период решил исход матча МХК Динамо - Галицкие ЛьвыВторой период решил исход матча МХК Динамо - Галицкие Львы
Последние новости
Подгружаем последние новости