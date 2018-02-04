Галицкие Львы обыграли Волков

26-й тур Украинской хоккейной лиги открывался матчем «Галицких Львов» против «Волков». Во вчерашнем поединке «Волки» смогли одержать разгромную победу (8:3), которая стала лишь второй в сезоне.

В дебюте матча «Галицких Львов» вывел вперёд Евгений Абаджян, но уже к середине периода оказались в роли догоняющих, благодаря двум шайбам «Волков» – отличились Алексей Черемнов и Руслан Забулонов. Во второй двадцатиминутке игра выровнялась, и Карен Арустамов сравнял счёт. Равенство на табло продержалось до середины третьего периода, когда форвард хозяев Иван Сысак в большинства отправил шайбу в ворота Никиты Гордюшина – на неё броварчане ответить не смогли.

Таким образом, матч завершился победой «Галицких Львов» со счётом 3:2. Свою следующую игру "львы" проведут 7 февраля в Новояворовске против «Донбасса», а «Волки» в тот же день сыграют в Белой Церкви с «Кременчуком».

«Галицкие Львы» - «Волки» 3:2 (1:2; 1:0; 1:0)

Шайбы: 1:0 Абаджян (Чиканцев, Панченко), 02:26. 1:1 Черемнов (Боронило, Шапиро), 08:39. 1:2 Забулонов (Боронило), 17:14. 2:2 Арустамов (Панченко), 26:15. 3:2 Сысак (Муртищев, Алексейчук - больш.), 45:16.

«Галицкие Львы»: Вязовов; Боевых - Середа, Порупа - Сысак, Сивульский - Тонковид; Кизло - Дворник - Генералов, Алексейчук - Муртищев - Арабов, Чиканцев - Сирченко - Панченко, Арустамов - Попережай - Абаджян.

«Волки»: Гордюшин; Бугаев - Лучников, Забулонов - Привалихин, Сорока - Паламаренко; Бобков - Овчинников - Микульчик, Черемнов - Шапиро - Боронило, Омельченко - Татарин - Никитин.