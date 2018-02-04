Украинские олимпийцы разместились в Южной Корее

Национальный олимпийский комитет Украины сообщает, что украинские спортсмены благополучно добрались до Южной Кореи и разместились в олимпийской деревне.

В 16-этажном строении украинцы занимают четыре этажа - с пятого по восьмой, проживая в двухместных номерах блочной системы. Соседями наших спортсменов являются участники Игр 2018 из Италии, Австралии и Словакии.

Первыми в Южную Корею прибыли украинские саночники, мужская команда по биатлону и Татьяна Петрова - первая в истории спортсменка, которая будет представлять нашу страну на Олимпиаде в могуле (дисциплина лыжного фристайла). Днем позже к ним присоединились женская команда по биатлону и лыжники.

Напомним, что ХХІІІ зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.











