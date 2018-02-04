Неймар забил 350-й гол в карьере. Футбол

Лидер атак ПСЖ Неймар, который оформил классный гол со стандарта в матче 24-го тура чемпионата Франции против "Лилля" (3:0), отпраздновал очередной персональный юбилей. За свою карьеру бразилец наколотил 350 мячей.
В составе родного "Сантоса" нападающему удалось нанести 136 результативных ударов, 105 раз он отличался за "Барселону", 27 - за ПСЖ. Кроме того, южноамериканец демонстрирует хорошие показатели и в футболке "селесао": 53 мяча за первую команду, 29 - за молодёжные сборные.
Впрочем, форвард даже не думает останавливаться на достигнутом: "Я пришёл в ПСЖ, чтобы помогать команде и развиваться каждый день. Сейчас нахожусь в лучшей форме за всю карьеру, но я хочу играть ещё лучше и забивать больше голов. Надеюсь, что всё будет хорошо.
Boom!
Neymar has now scored 350 goals in his professional career to date after netting a stunning free-kick for PSG against Lille. ???? pic.twitter.com/JmS58vjaEm
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