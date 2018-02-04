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НБА: результаты матчей 4 февраля Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Детройт - "Майами" - 111:107 (27:26, 27:24, 22:27, 36:30)

ДП: Смит - 25, Драммонд - 23+20 подборов

МХ: Драгич - 33, Олиник, Ричардсон - по 19 "Клипперс" - "Чикаго" - 113:103 (22:17, 35:35, 30:29, 26:22)

ЛК: Харрис Т., Галлинари - по 24, Уилльямс - 21

ЧБ: Лавин - 21, Ципзер - 16, Портис - 10+13 подборов "Индиана" - "Филадельфия" - 100:92 (33:27, 29:30, 14:18, 24:17)

ИП: Оладипо, Богданович - по 19, Стефенсон - 14

ФС: Эмбиид - 24+10 подборов, Шарич - 16 "Орландо" - "Вашингтон" - 98:115 (25:31, 22:25, 22:31, 29:28)

ОМ: Хезоня, Симмонс - по 15, Пэйтон - 14

ВУ: Портер - 20, Саторански - 19, Бил - 18 "Кливленд" - "Хьюстон" - 88:120 (20:32, 19:33, 30:32, 19:23)

КК: Смит, Томас - по 12, Джеймс - 11

ХР: Пол - 22+11 передач, Андерсон - 21 "Миннесота" - "Нью-Орлеан" - 118:107 (37:29, 29:24, 29:28, 23:26)

МТ: Батлер - 30, Таунс - 22+16 подборов

НП: Дэвис - 38, Миротич - 18+12 подборов "Сан-Антонио" - "Юта" - 111:120 (24:33, 25:28, 29:26, 33:33)

СС: Олдридж - 31, Жинобили - 13

ЮД: Рубио - 34, О'Нил - 18 "Денвер" - "Голден Стэйт" - 115:108 (29:32, 26:24, 22:27, 38:25)

ДН: Бартон - 25, Йокич - 19

ГС: Дюрант - 31, Карри - 24 "Сакраменто" - "Даллас" - 99:106 (28:27, 26:29, 31:25, 14:25)

СК: Фокс, Тэмпл - по 15, Рэндольф, Коли-Стайн - по 14

ДМ: Барнс - 18, Пауэлл - 17, Новицки - 15

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