НХЛ: Тампа увеличивает отрыв от Вегаса, Питтсбург уступает Нью-Джерси

Тринадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-02-04. Результаты всех матчей

"Монреаль" - "Анахайм" - 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)

"Монреаль" прервал серию из трех поражений победой над "Анахаймом". Дублем в составе "Канадиенс" отметился Джефф Петри. По шайбе в ворота соперников отправили Логан Шоу, Джозеф Морроу и Дэвид Шлемко.

"Филадельфия" - "Оттава" - 3:4 ПБ (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Поражение от "Оттавы" стало четвертым для "Флайерс" кряду. Уступая в счете 1:3, "летчики" смогли перевести игру в овертайм после точных бросков Скотта Лотона и Нолана Патрика, однако в серии буллитов "Сенаторы" оказались удачливее. В шестом раунде послематчевой "лотереи" Майк Хоффман принес гостям два балла.

"Виннипег" - "Колорадо" - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

25 сэйвов Коннора Хеллебака помогли "Виннипегу" обыграть "Колорадо". Этот шатаут стал для голкипера пятым в сезоне и 11-м в карьере. Патрик Лайне, Джек Рослович и Николай Элерс забросили по шайбе, а Блейк Уилер сделал две результативные передачи.

"Флорида" - "Детройт" - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайба Джонатана Юбердо за 8,9 секунды до завершения третьего периода принесла "Флориде" победу над "Детройтом". Аарон Экблад и Александр Барков забивали за "Пантерс", а Дэнни Декайзер дважды пытался спасти "Ред Уингз" от поражения.

"Баффало" - "Сент-Луис" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Точный бросок Карла Гуннарссона на 15-й минуте третьего периода принес победу "Баффало" над "Сент-Луисом". Голкипер "Сэйбрз" Картер Хаттон отразив за матч 27 бросков по воротам сделал свой 3-й в сезоне и 11-й в карьере шатаут.

"Айлендерс" - "Коламбус" - 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

"Айлендерс" одержали волевую победу над "Блю Джекетс", дважды уступая по ходу встречи. Однако в третьем периоде Джордан Эберле и Брок Нельсон переломили ход поединка. Также в составе победителей отличились Ник Ледди и Джошуа Бэйли.

"Бостон" - "Торонто" - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

"Брюинз" увеличили до 20-ти серию матчей, в которой набирали очки, обыграв "Торонто". У хозяев площадки забивали Тори Круг, Патрис Бержерон, Давид Пастрняк и Тим Шоллер.

"Нью-Джерси" - "Питтсбург" - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

"Дэвилз" одержали третью победу кряду, одолев действующих обладателей Кубка Стэнли. Трэвис Зэйджак записал на свой счет дубль и ассист. Еще одна шайба в активе Блейка Коулмэна. Единственный гол в составе "Пингвинз" за Евгением Малкиным. Эта шайба стала для россиянина 29-й в текущем сезоне.

"Нэшвилл" - "Рейнджерс" - 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

Дубль Кевина Фиалы помог "Нэшвиллу" обыграть "Рейнджерс". Победным для "Предаторс" стал точный бросок Колтона Сиссонса. По шайбе в ворота соперников отправили Пи-Кей Суббан и Виктор Арвидссон.

"Даллас" - "Миннесота" - 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)

"Даллас" "отгрузил" в ворота "Миннесоты" четыре шайбы в течение пяти минут и восьми секунд второго периода, чем сломил сопротивление соперников. Отличились Маттиас Янмарк, Стивен Джонс, Джейми Бенн и Тайлер Сегин. В третьей двадцатиминутке разгром соперников довершили Александр Радулов (+ передача) и Дэн Хамьюс.

"Калгари" - "Чикаго" - 4:3 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 1:0)

Гол Шона Монахэна на 59-й секунде овертайма принес "Калгари" победу над "Чикаго". При этом "Флеймз" прервали серию из шести поражений кряду. В составе победителей также отличились Мэтт Стэйджан, Джонни Годро и Михал Фролик. У "Блэкхокс" забивали Ник Шмальц, Винсент Хиностроза и Энтони Дюклер.

"Ванкувер" - "Тампа" - 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

31 сэйв голкипера "Тампы" Андрея Василевского и две передачи Никиты Кучерова помогли "Молниям" одолеть "Ванкувер". Точными бросками в составе лидеров регулярного чемпионата отличились Кори Конайер, Крис Куниц, Виктор Хедман и Янни Гурд. Преимущество "Тампы" над основным преследователем в турнирной таблице регулярного чемпионата "Вегасом" увеличилось до 3-х очков.

"Лос-Анджелес" - "Аризона" - 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

"Кингз" на своей площадке разгромили аутсайдера лиги. Голкипер "Лос-Анджелеса" Дарси Кемпер, отразив за матч 27 бросков, сделал свой второй в сезоне и 9-й в карьере шатаут. По шайбе в ворота соперников отправили Алекс Аяфалло, Тревор Льюис, Адриан Кемпе, Джейк Маззин, Анже Копитар и Дастин Браун.