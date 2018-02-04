Хайнкес: Во втором тайме Бавария действовала слишком расслабленно

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал выездную победу над "Майнцем" (2:0) в рамках 21-го тура Бундеслиги.

- До перерыва моя команда играла действительно очень хорошо и во втором тайме мы начали неплохо. Но затем мы неважно использовали свои моменты. Также стоит отметить, что во втором тайме у "Майнца" также были хорошие шансы. Команды, борющиеся за выживание, в каждом матче пытаются прыгнуть выше головы. Мы это почувствовали в поединке с "Вердером" и сегодня против "Майнца".

Во втором тайме у нас было пять, шесть хороших моментов. Мы должны были их реализовывать и спокойно доигрывать встречу. А так соперник до самого конца сохранял надежду. Мы действовали слишком расслабленно - при движении назад были не так сильны, как в первом тайме. В общем и целом это заслуженная победа, но комплимент "Майнцу" за их игру", - приводит слова Хайнкеса клубная пресс-служба.