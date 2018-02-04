"Динамо" в Испании: Ничейный синдром (ВИДЕО)  

Динамо - Эстерсунд - 2:2 (1:2)
 
Голы: Морозюк (14), Мораэс (50, пен.) - Ноури (31, пен.), Саман (45).
Фото "Динамо" в Испании: Ничейный синдром (ВИДЕО)
Фото: fcdynamo.kiev.ua
 
«Динамо»: Рудько, Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич, Шапаренко, Ротань (Мораэс, 46), Морозюк, Цыганков (Гонсалес, 62), Гармаш, Беседин.
 
«Эстерсунд» (стартовый состав): Кейта, Петтерссон, Папаяннопулос, Бергквист, Гопкутт, Аеш, Сэма, Эдвардс, Ноури, Мукиби, Годдос.
 
3 февраля. Марбелья, Муниципальный городской стадион
 
В первом контрольном матче на заключительном этапе подготовки к возобновлению сезона киевское «Динамо» сыграло вничью со шведским «Эстерсундом».
 
Обе команды подошли к отчетному спаррингу в одинаковых функциональных кондициях, поскольку обе готовятся к матчам 1/16 финала Лиги Европы УЕФА – «Динамо» против греческого АЕК, а «Эстерсунд» против лондонского «Арсенала».
 
Первые минуты не запомнились особой активностью. Обе команды довольно плотно действовали друг против друга, при этом динамовцы, в отличие от соперника, пытались активно прессинговать на чужой половине поля.
 
Едва ли не первый созданный момент привел к взятию ворот, и отличились «бело-синие». Кендзера навесил с правого фланга, а номинально правый полузащитник Морозюк неожиданно оказался на дальнем углу вратарской и, оставленный без опеки, точно пробил мимо голкипера - 1:0.
 
Забитый гол в целом не изменил игровой картинки, вот только шведы больше владели мячом, но без особого продвижения к воротам «Динамо». У противоположных ворот хорошую возможность удвоить преимущество имел Гармаш, но с ударом Дениса из пределов штрафной справился вратарь.
 
Словно гром среди ясного неба стала ошибка Хачериди, который отдал слабый пас назад на Рудько, тем самым заставив Артура нарушать правила в своей штрафной. Пенальти четко реализовал Ноури, пробив по центру ворот, в то время как голкипер прыгнул в левый от себя угол.
 
Пропущенный мяч заставил активизироваться динамовцев. После навеса Цыганкова со штрафного Беседин головой пробил над перекладиной, Гармаш неточно выстрелил издали, а после обводного удара Цыганкова с линии штрафной мяч пролетел совсем рядом со стойкой.
 
Но если мяч после ударов динамовцев в ворота не летел, то соперник одну из своих немногочисленных вылазок к владениям нашей команды воплотил в забитый мяч. Шведы быстро разыграли штрафной, что стало неожиданностью для защитников, и Саман метров с 27-ми положил мяч точно в угол ворот. При этом «бело-синие» апеллировали к арбитру, что Ротань лежал на газоне и нуждался в медицинской помощи, но тот своего решения не изменил и взятие ворот засчитал.
 
В перерыве именно вместо Руслана на поле появился Мораэс, и вскоре после возобновления игры подопечные Александра Хацкевича сравняли счет. Гармаш запрессинговал голкипера, заставив того ошибиться и нарушить правила против себя, за что арбитр назначил второй пенальти в матче. К отметке подошел Жуниор, и уверенно развел мяч и голкипера по разным углам.
 
После этого, хоть и обе команды пытались активно действовать впереди, забитых мячей больше не было. Самый опасный момент у шведов возник после того, как Рудько не удержал мяч в руках, и тот отскочил в стойку, а у динамовцев сразу несколько игроков наносили удары по воротам из пределов штрафной в течение одной атаки, но все они были заблокированы.
 
 


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