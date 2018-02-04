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Лига 1: "ПСЖ" в гостях разгромил "Лилль" "ПСЖ" в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции разгромил "Лилль" (3:0). Голами в составе парижан отметились Юри Берчиче, Неймар и Джовани Ло Сельсо. Фото: psg.fr Команда Унаи Эмери лидирует в лиге 1, опережая "Марсель" на 11 очков. Чемпионат Франции Лига 1 24-й тур "Лилль" - "ПСЖ" - 0:3 (0:1) Голы: Берчиче, 45+1 (0:1). Неймар, 77 (0:2). Ло Сельсо, 87 (0:3). "Лилль": Меньян, Ие, Алонсо, Мендиль (Пепе, 57), Дабила, Балло-Туре, Амаду, Тиагу Мендес, Понсе (Араужу, 66), Эль-Гази, Биссума (Тиагу Майа, 81). "ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Берчиче, Маркиньюс, Пасторе (Диарра, 64), Верратти (Нкунку, 85), Ло Сельсо, Кавани, Ди Мария (Менье, 72), Неймар. Предупреждения: Верратти, 56. Алонсо, 74. Судья: Амель.

Спорт-Экспресс

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