Лига 1: "ПСЖ" в гостях разгромил "Лилль"

"ПСЖ" в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции разгромил "Лилль" (3:0).
 
Голами в составе парижан отметились Юри Берчиче, Неймар и Джовани Ло Сельсо.
Фото Лига 1: "ПСЖ" в гостях разгромил "Лилль"
Фото: psg.fr
 
Команда Унаи Эмери лидирует в лиге 1, опережая "Марсель" на 11 очков.
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1
 
24-й тур
 
"Лилль" - "ПСЖ" - 0:3 (0:1)
 
Голы: Берчиче, 45+1 (0:1). Неймар, 77 (0:2). Ло Сельсо, 87 (0:3).
 
"Лилль": Меньян, Ие, Алонсо, Мендиль (Пепе, 57), Дабила, Балло-Туре, Амаду, Тиагу Мендес, Понсе (Араужу, 66), Эль-Гази, Биссума (Тиагу Майа, 81).
 
"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Берчиче, Маркиньюс, Пасторе (Диарра, 64), Верратти (Нкунку, 85), Ло Сельсо, Кавани, Ди Мария (Менье, 72), Неймар.
 
Предупреждения: Верратти, 56. Алонсо, 74.
 
Судья: Амель.


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