Казахстан выбивает Швейцарию из Кубка Дэвиса

Сборная США выиграла парную встречу у команды Сербии, сделав счет 3-0 в матче первого раунда Кубка Дэвиса - неофициального командного чемпионата мира по теннису среди мужчин. Таким образом, победителям 2010 года предстоят матчи плей-офф за право остаться в мировой группе, как и победителю турнира 2014 года команде Швейцарии, которая без Роджера Федерера также проиграла Казахстану.

Американцы повели 2-0 против сербской команды в пятницу после двух одиночных игр, и сегодня Райан Харрисон и Стив Джонсон выиграли 6:7 (3), 6:2, 7:5, 6:4 у сербов Николы Милоевича и Миляна Жекича.

Казахстан также вышел в четвертьфинал турнира после победы в парном матче против Швейцарии. Тимур Хабибулин и Александр Невадосов победили в упорном пятисетовом матче - 6:4, 6:4, 3:6, 6:7 (5), 6:3 Марк-Андреа Хюслера и Луку Марароли, сделав оставшиеся две одиночные воскресные встречи уже без турнирной интриги.


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