Килмарнок наносит Селтику второе поражение в сезоне

Лидер шотландской Премьер-лиги "Селтик" потерпел второе поражение в сезоне, уступив на выезде "Килмарноку" - 0:1. Единственный мяч на 70-й минуте забил конголезский экс-полузащитник "Норвича" Юссуф Мулумбу. Это была первая победа "Килмарнока" над "Селтиком" за последние восемь лет.

Тренер "Селтика" Брендан Роджерс так прокомментировал поражение: "Мы не были достаточно креативны с мячом. Это был разочаровывающий день для нас, но их у нас было не так много".

Эта неудача "кельтов" позволила "Абердину" сократить отставание в турнирной таблице до восьми очков.

"Рейнджерс" на родном "Айброксе" на глазах 50-тысячной аудитории уступил прямому конкуренту за третье место "Хайберниану" - 1:2.

2017-18, Чемпионат Шотландии, регулярный

Игровой день : 2018-02-03

"Абердин" - "Гамильтон" 3:0 (1:0)



"Данди" - "Росс Каунти" 1:4 (0:0)



"Хартс" - "Сент-Джонстон" 1:0 (0:0)



"Килмарнок" - "Селтик" 1:0 (0:0)



"Мазервелл" - "Партик Тисл" 1:1 (0:0)



"Рейнджерс" - "Хайберниан" 1:2 (0:1)

