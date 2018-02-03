Сборная Украины проиграла шведам в Кубке Дэвиса

Украинские теннисисты снова будут бороться за сохранение прописки в Первой группе.

Сборная Украины проиграла шведам в Кубке Дэвиса
Фото: twitter.com/UkrainianTennis

Сборная Украины по теннису проиграла шведам в Кубке Дэвиса. Пятиматчевый поединок проходил в Днепре 2-3 февраля и завершился со счетом 2:3.

В пятницу вторая ракетка Украины Сергей Стаховский (113-й в мире) проиграл Микаэлю Имеру (396-й) со счетом 6:7, 2:6, а Артем Смирнов (505-й) - лидеру сборной Швеции Элиасу Имеру (135-й) со счетом 2:6, 3:6.

"Конечно, это шок, тяжелое поражение, - заявил журналистам капитан сборной Андрей Медведев по итогам игрового дня. - Но это наша профессия, без этих поражений не бывает и побед. У нас нет оправданий. Бывает так, что противники сыграли лучше... Кто-то должен был победить сегодня, мы планировали взять хотя бы одно очко. Теперь нужно перегруппироваться, обозлиться и постараться забрать все три".

Но набрать удалось только два очка. Сергей Стаховский и Денис Молчанов начали второй игровой день противостояния с победы, обыграв пару Маркус Эрикссон - Андреас Сильестрём (7:6, 4:6, 6:2). Надежду на выход в следующий раунд турнира сборной подарил Сергей Стаховский, которому удалось обыграть Элиаса Имера (6:4, 6:4).

Однако финальную точку в поединке поставил младший брат Элиаса, который без проблем обыграл Смирнова (4:6, 2:6).

Сборная Швеции в апреле продолжит выступление во втором раунде первой группы Евро-Африканской зоны против команды Португалии, а украинских теннисистов ожидает этап плей-офф за сохранение прописки в ней, соперником станет Южная Африка.

Напомним, что в 2017 году сборная Украины проиграла португальцам 1:4, а в плей-офф разгромила Израиль 5:0.


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