В Пхенчхане представят снежный волейбол

В ходе зимних Олимпийских игр в Пхенчхане будут проведены показательные матчи в новой дисциплине - снежный волейбол, сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

14 февраля состоится Snow Volleyball Night. Участниками игр станут одни из самых больших звезд мирового волейбола, среди которых олимпийский чемпион Джибба (Бразилия), Владимир Грбич (Сербия), чемпион Олимпийских игр по пляжному волейболу Эммануэль Рего (Бразилия).

"Это фантастическая площадка для презентации снежного волейбола, и мы покажем наш план развития этого вида спорта по всему миру, начиная с сезона 2018/19. Мы считаем, что волейбол теперь доступен всегда и везде - как зимой, так и летом, и на пляже, и в горах. Наша миссия - сделать его семейным видом спорта №1 в мире, а снежный волейбол приблизит нас к этой цели", - заявил президент Международной федерации волейбола Ари Грасса.

Волейбольные матчи на снегу будут проводиться на практике по тем же правилам, что и на пляже, с участием команд из двух участников. С 23 по 25 марта в Австрии состоится первый чемпионат Европы по этому виду спорта, в котором примут участие 24 мужские и женские команды.


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