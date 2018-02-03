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УХЛ: Донбасс обыграл Белый Барс В субботу, 3 февраля в рамках спаренного 35-36 тура Украинской хоккейной лиги донецкий "Донбасс" принимал "Белый Барс". "Донбасс" - "Белый Барс" - 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 Коренчук (Луговой), 13:32, 1:1 Ядловский (Даниленко, Лесников - больш.), 17:20, 2:1 Коренчук (Луговой), 20:38, 3:1 Мостовой (Денискин, Свищев), 22:59, 4:1 Костиков (Лялька, Игнатенко - больш.), 30:20, 5:1 Свищев (Жовнир), 33:38, 5:2 Ромащенко (Даниленко, Ядловский), 39:26, 6:2 Мостовой (Свищев, Ворона), 43:30, 6:3 Герцик (Ядловский, Даниленко - больш.), 45:21, 7:3 Ворона (Свищев, Мостовой), 18:51. Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой - Мазур - Коренчук (А), Матвиенко - Александров; Лялька (А) - Захаров (К) - Костиков, Шпак - Игнатенко; Новиков - Коваленко - Денискин, Григорьев - Фирсов; Мостовой - Свищев - Ворона, Жовнир - Влад. Белый Барс: Люльчук (с 33:38 - Качула); Панов - Ромащенко (К) - Тимченко (А), Табашник - Герцик; Бондаренко - Даниленко - Лесников, Воронин - Ядловский (А); Дурдыев - Разумов - Печерских, Гриценко - Грицюк; Савченко - Гуменюк - Ромахин, Логач - Васильев.

Terrikon со ссылкой на ХК "Донбасс"

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