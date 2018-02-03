УХЛ: Донбасс обыграл Белый Барс

В субботу, 3 февраля в рамках спаренного 35-36 тура Украинской хоккейной лиги донецкий "Донбасс" принимал "Белый Барс".

"Донбасс" - "Белый Барс" - 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)
Шайбы: 1:0 Коренчук (Луговой), 13:32, 1:1 Ядловский (Даниленко, Лесников - больш.), 17:20, 2:1 Коренчук (Луговой), 20:38, 3:1 Мостовой (Денискин, Свищев), 22:59, 4:1 Костиков (Лялька, Игнатенко - больш.), 30:20, 5:1 Свищев (Жовнир), 33:38, 5:2 Ромащенко (Даниленко, Ядловский), 39:26, 6:2 Мостовой (Свищев, Ворона), 43:30, 6:3 Герцик (Ядловский, Даниленко - больш.), 45:21, 7:3 Ворона (Свищев, Мостовой), 18:51.

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой - Мазур - Коренчук (А), Матвиенко - Александров; Лялька (А) - Захаров (К) - Костиков, Шпак - Игнатенко; Новиков - Коваленко - Денискин, Григорьев - Фирсов; Мостовой - Свищев - Ворона, Жовнир - Влад.

Белый Барс: Люльчук (с 33:38 - Качула); Панов - Ромащенко (К) - Тимченко (А), Табашник - Герцик; Бондаренко - Даниленко - Лесников, Воронин - Ядловский (А); Дурдыев - Разумов - Печерских, Гриценко - Грицюк; Савченко - Гуменюк - Ромахин, Логач - Васильев.


Terrikon со ссылкой на ХК "Донбасс"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик победил Бриедиса и вышел в финал Super SeriesУсик победил Бриедиса и вышел в финал Super Series
Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"
Марадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. ФутболМарадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. Футбол
МХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное времяМХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное время
Сборная Украины выиграла чемпионат Европы по биатлону в смешанной эстафетеСборная Украины выиграла чемпионат Европы по биатлону в смешанной эстафете
Блок рекламы


Похожие новости
На Барселону напал вирус и подкосил Вальверде и двух звездНа Барселону напал вирус и подкосил Вальверде и двух звезд
Неймар подал в суд на "Барселону" за невыплату бонусаНеймар подал в суд на "Барселону" за невыплату бонуса
Оливье Жиру: предстоят два хороших матча с Барселоной. ФутболОливье Жиру: предстоят два хороших матча с Барселоной. Футбол
СМИ: Неймар подал в суд на Барселону. ФутболСМИ: Неймар подал в суд на Барселону. Футбол
Белый Барс одержал победу над Волками, пропустив три шайбыБелый Барс одержал победу над Волками, пропустив три шайбы
Донбасс стал победителем регулярного чемпионатаДонбасс стал победителем регулярного чемпионата
Пике продлил контракт с "Барселоной" до 2022 года. ФутболПике продлил контракт с "Барселоной" до 2022 года. Футбол
"Милан" обыграл "Лацио" и впервые в сезоне победил в трех матчах подряд"Милан" обыграл "Лацио" и впервые в сезоне победил в трех матчах подряд
МХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное времяМХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное время
Почеттино: Лучше буду работать на ферме, чем в Барселоне или Арсенале. ФутболПочеттино: Лучше буду работать на ферме, чем в Барселоне или Арсенале. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости