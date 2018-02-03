Фонсека: Команда прибавила

Главный тренер «горняков» Паулу Фонсека подвел итог встречи со «Славией».

– В таких поединках важен не столько результат, сколько отдача и прогресс команды. Встретились с очень непростым и агрессивным оппонентом. По сравнению с предыдущим спаррингом мы прибавили, хотя отмечу, что и тогда ребята были на хорошем уровне. Сегодня у нас все получилось, я доволен.

– Как себя проявил Соболь? Есть ли у него шанс летом вернуться в «Шахтер»?

– Будем за ним следить. В данный момент мы не так остро нуждаемся в нем, поскольку есть Матвиенко, однако Соболь отлично играет и заслуживает нашего внимания.

– Что стало решающим после нелепого гола, пропущенного в первом тайме?

– Есть некая тенденция обвинять вратарей. В данном случае я полностью беру ответственность на себя, потому что именно я даю установку голкиперу выходить из ворот. Какой момент оказался ключевым дальше? Мы забили, получили преимущество, и это отлично.